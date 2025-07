Kounde renova pel Barça fins al 2030

Tenia contracte fins al 30 de juny del 2027 i el tindrà fins al 30 de juny del 2030. Jules Kounde està a punt de renovar el seu compromís amb el Barça. El defensa dona per tancat l’acord, que quedarà segellat quan l’equip aterri a Barcelona la setmana vinent. La plantilla blaugrana jugarà aquest dijous el primer amistós a Corea del Sud, contra del FC Seül, i dilluns vinent el segon contra el Daegu FC, al final del qual haurà acabat la gira.

Kounde ha anunciat a Seül la renovació del contracte. "Ha anat tot bastant ràpid, ja que tant el club com jo teníem la mateixa idea de continuar junts", comentava el defensa que va arribar el 2022 procedent del Sevilla a canvi de 50 milions més cinc en variables. El rendiment que ha ofert ha justificat l’alta inversió que es va fer. "Estic molt content, molt a gust a l’equip i amb l’ambició del club, agraït d’estar en un lloc on cada any es lluita per tots els títols", explicava, sens dubte comparant la seva etapa al Barça amb l’època de penúria i declivi que viu el Sevilla.

Kounde tindrà la seva segona cita amb Joan Laporta al despatx presidencial després del seu fitxatge fa tres anys. Va arribar com a defensa central i s’ha reconvertit en lateral dret. La reubicació es va produir amb Xavi Hernández i s’ha consolidat amb Hansi Flick. L’internacional francès, de 26 anys, ha sigut titular indiscutible amb els dos entrenadors i només ha deixat de jugar per lesions (tres, de tipus muscular) i pel retard de la seva inscripció a l’arribar el 2022. El vell problema de la falta de ‘fairplay’ salarial. De fet, el president i el tresorer Joan Olivé van haver de presentar avals personals perquè LaLiga acceptés la fitxa del jugador.

"L’entrenador sap que puc jugar en les dues posicions i estic content on estic ara de lateral, a gust i millorant, però la veritat és que em vaig formar de central i sempre m’he sentit més central que lateral", confessava Kounde, que no va voler parlar de la continuïtat o no de Ter Stegen com a capità.

No li va importar al defensa parlar del seu últim gol, "un gol que va emocionar el barcelonisme", admetia feliç. "Per les circumstàncies, pel moment, per ser molt important i decisiu", relatava. Va ser el 3-2 de la victòria sobre el Reial Madrid (una de les quatre en els quatre duels contra els blancs) que va brindar el títol de la Copa del Rei. "No em molesta gens que em preguntin per aquell gol", va confessar.