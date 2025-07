Flick defuig el conflicte amb Ter Stegen i delega l’elecció de la capitania "en l’equip"

El Barça té un problema amb Marc-André ter Stegen, el porter fins ara titular, capità de la plantilla i acabat d’operar al començament de la pretemporada. Un problema relacional i econòmic, a més. Pactar la solució requerirà la intervenció de diversos actors. Hansi Flick, com a entrenador, abordarà el conflicte fins als límits de les seves competències, no més enllà.

Per exemple, Flick decidirà si Ter Stegen juga quan rebi l’alta, però no si ha de ser el primer capità de la plantilla. L’entrenador va negar a Seül que ell intervingui en la designació del representant del grup, com s’ha publicat en alguns mitjans.

Pròxima elecció

"L’equip és sempre el que decideix els capitans, com s’ha fet en el passat", va explicar Flick respecte a un tràmit que s’organitza, segons recordava, "dues setmanes abans d’iniciar la temporada". Una cosa que es produirà a la tornada de la gira asiàtica, que conclourà dilluns vinent amb el tercer partit, contra el Daegu FC. Aleshores, Ter Stegen ja estarà a Barcelona, en plena fase de rehabilitació de l’operació d’esquena a què ha sigut sotmès a Bordeus aquest dimarts. L’elecció se celebrarà abans del Gamper (10 d’agost), quan el capità prendrà la paraula per dirigir-se a l’afició en la presentació de l’equip.

Flick ha parlat amb el seu compatriota i ha explicat la situació esportiva de la temporada vinent, amb el fitxatge de Joan Garcia i la renovació de Wojciech Szczesny. Ter Stegen i Iñaki Peña passarien a ser el tercer porter, un paper reservat per al porter més prometedor del filial; en aquest cas, Diego Kochen, que està amb la plantilla a la gira.

Sorpresa amb Araujo

La porteria és una de les demarcacions que està superpoblada. No és l’única. Ara per ara, Flick està content, perquè l’augment de la competència li permet elegir entre diverses opcions. Dins de l’alegria, entén que "no és fàcil de gestionar" ni tan sols en els entrenaments.

"Tinc un gran equip, amb molta qualitat. Totes les posicions les tenim doblades, en algunes posicions tenim fins a tres jugadors", va comentar quan es referia a Ronald Araujo, no a la porteria.

A la plantilla conviuen cinc centrals: Araujo, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Andreas Christensen i Eric Garcia; per al lateral dret hi ha tres aspirants: Kounde, Héctor Fort i Eric, que va jugar en aquest lloc davant el Vissel Kobe. També coincideixen tres laterals esquerres: Alejandro Balde, Gerard Martín i Jofre Torrents, examinat a la gira.

El talent de Dro

El nom d’Araujo va sortir davant la reaparició de nous rumors de la seva hipotètica sortida. "Per què hauria de sortir? Hi ha molts rumors sobre molts noms, també d’Araujo, però no en tinc cap notícia", va comentar Flick, feliç, de moment, perquè aquesta competència exigeix més a tots els seus futbolistes.

Com la irrupció de Pedro Fernández, Dro, centrecampista de 17 anys, que en el seu debut al Japó va marcar l’1-3. Un element que lluitarà amb Gavi, Fermín, Pedri, Olmo, De Jong… No ha sigut un descobriment per al tècnic…

"Ja va entrenar amb nosaltres al final de la temporada passada i per això és aquí. És un gran talent. No només pel gol, sinó també per com es relaciona amb la pilota", va analitzar, i va afegir: "Una altra vegada la Masia ha fet un treball fantàstic".