Tadej Pogačar no passarà per Figueres: renuncia a la Vuelta i el relleva Juan Ayuso

Tadej Pogačar, el flamant guanyador del Tour de França, no correrà la Vuelta. L'equip UAE Team Emirates ha anunciat aquest migdia els vuit corredors que assistiran a la gran volta i, tal com feia dies que es rumorejava, ha confirmat la renúncia de l'eslovè. Al seu lloc hi serà Juan Ayuso, que farà de colíder. Sembla, però, que estarà darrere de Joao Almeida en la jerarquia de l'equip, tot i que el portuguès encara està recuperant-se d'una caiguda que va obligar-lo a abandonar el Tour.

Pogačar se centrarà ara en el Mundial de ciclisme que se celebrarà a Ruanda a finals de setembre. Tot i que la previsió d'UAE era que tornés a la Vuelta, l'eslovè va donar símptomes d'esgotament durant l'última setmana del Tour de França i tot apuntava que faria un pas al costat. En un comunicat, Joxean Fernández Matxín, director esportiu del club, ha explicat que "la temporada ha estat llarga (per Pogačar)" i que "han acordat que el millor és descansar bé i preparar-se pels objectius finals de la temporada".