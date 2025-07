Soteras fulmina Jordi Bonet com a vicepresident i delegat territorial de la Federació Catalana de Futbol

Enrenou dels grossos avui a la Federació Catalana de Futbol i, aquest cop, amb el futbol gironí esquitxat directament. El rebre li ha tocat a Jordi Bonet, fins ara vicepresident i delegat territorial a les comarques gironines, que ha estat destituït avui pel president Joan Soteras, en reunió de la junta directiva. El motiu? La pèrdua de confiança en ell del director general José Miguel Calle.

La cronologia dels fets es remunta quan Soteras va anunciar que es presentaria a les eleccions de la Federació Espanyola. Llavors, Bonet, que mai ha amagat el seu desig públic d'aspirar a ser el president de la catalana, va reunir-se amb un parell de directius per informar-los que, "si arribava el cas" es postularia per ser president. "No va passar. I la cosa va quedar allà". A partir d'aquí, Calle assegura que "algú li ha dit o li ha comentat" que Bonet el volia destituir, si fos president, i va informar Soteras que havia perdut "la confiança" en el gironí. "Que m'agradaria ser president? Sí, sempre ho he dit. Però quan toqui. D'aquí a un any i mig quan acabi el mandat d'en Joan. De fet, en Joan sempre ha dit que jo era el millor candidat per rellevar-lo, fins i tot", diu Bonet. L'arbucienc nega, alhora, la voluntat de fer fora Calle. "Que me'l volia carregar? És mentida. Si m'he equivocat, demano disculpes, i així ho he fet. Mai li faria una mala passada a en Joan".

Bonet cessa, doncs, de les seves funcions com a vicepresident i delegat territorial a Girona, però continuarà com a directiu de la Federació. En aquest sentit, confessa el sentiment de "tristor i decepció" per la decisió mentre manté viva la idea d'aspirar a ser president de la Catalana. "No vull fer cap merder. D'aquí a un any i mig ja veurem si em presentaré o no. Ara estic trist i dolgut. I amoïnat perquè no m'ho mereixo després de quinze anys", diu Bonet que recorda que les darreres eleccions es van guanyar "gràcies als vots dels clubs gironins". "Sempre al costat de tots els clubs. He perdut hores, temps i diners i ara perquè una persona diu que li han dit no sé què, he de plegar".