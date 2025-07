Snack'IN de Campofrío reparteix el seu sabor durant la Copa del Món d'escalada a Madrid

Del 17 al 19 de juliol, Alcobendas es va convertir en l'epicentre de l'escalada internacional amb la celebració de la IFSC Climbing World Cup Comunitat de Madrid 2025. L'esdeveniment va reunir els millors escaladors del panorama mundial en una competició plena d'emoció i adrenalina. A més, les activitats culturals i esportives que estaven programades van omplir d'ambient el recinte. Campofrío també es va unir a l'esdeveniment amb una mostra del seu producte estrella del qual tots els aficionats van poder gaudir.

En la jornada prèvia a la competició, durant el tradicional lliurament de dorsals, la marca va repartir una bossa de competició per a cada participant que incloïa un Snack'IN de Campofrío de regal. Aquesta iniciativa, pensada per a acompanyar als més de 170 competidors d'elit que competien en la Copa del Món d'escalada, estava enfocada a oferir un producte que és pràctic, saborós, nutritiu i que, a més, és alt en proteïnes, l'snack perfecte per a recarregar energies en un entorn esportiu de màxima exigència i nivell.

Essencial per a la competició

La participació de Campofrío en l'esdeveniment no va ser una mera coincidència, sinó que respon a una vinculació de la marca amb el món de l'escalada. La seva gamma de productes Snack'IN pretén connectar amb una generació activa, inconformista i sempre en moviment, que no coneix límits i afronta els reptes amb la mateixa determinació, agilitat i força que es necessiten per a escalar una paret.

Aquesta col·laboració cobra encara més sentit en tractar-se d'un esport que fusiona l'urbà i l'outdoor, en perfecta sintonia amb l'estil de vida dels qui trien Snack'IN com la seva opció favorita per a prendre en qualsevol lloc, sense complicacions.

Èxit rotund de participació

La Copa del Món d'escalada, organitzada per Prensa Ibérica, la Federació Internacional d'Escalada Esportiva (IFSC) i B3, amb el suport de la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament d'Alcobendas, va ser tot un èxit. Les dades d'assistència així ho confirmen, amb més de 40.000 persones visitant el recinte.

La Copa del Món d'escalada va combinar la competició amb l'oci i la cultura esportiva. Entre els esportistes i autoritats assistents, van destacar la gimnasta olímpica Ana Arnau i el taekwondista olímpic Jesús Tortosa, així com el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, o el president de la IFSC, Marco Scolaris. Al costat d'ells, també van participar altres figures claus de l'esport nacional i internacional i de l'escalada, com els germans Pou i Chris Sharma.

Emoció i inclusió en el torneig

En l'àmbit competitiu, prop de 180 escaladors es van disputar les medalles en la Copa del Món de dificultat. La gran final, que es va viure amb un recinte completament abarrotat, va començar amb la categoria femenina, on l'estatunidenca Annie Sanders es va alçar amb l'or, seguida de la italiana Laura Rogora (plata) i la també estatunidenca Brooke Raboutou (bronze). Respecte a la categoria masculina, l'espanyol Alberto Ginés va tornar a provocar la bogeria entre el públic amb una actuació en el rocòdrom que li va assegurar la medalla de plata. Va ser superat per un petit marge pel sud-coreà Dohyun Lee, mentre que el japonès Satone Yoshida es va emportar el bronze.

Així mateix, en el torneig també va haver-hi temps per a les exhibicions, com la de paraescalada, protagonitzada per figures com Guillermo Pelegrín, al costat del seu guia Toni Curiel, Javier Aguilar, Andrea Sánchez i Paula del Carrer, els qui van demostrar que l'escalada pot ser inclusiva i que la superació no entén de límits. Aquesta activitat va tenir un protagonisme especial, a causa de la futura entrada de la paraescalada com a disciplina paralímpica a Los Angeles 2028.

La IFSC Climbing World Cup Comunitat de Madrid 2025 va ser una celebració de l'esport en la seva màxima expressió, un torneig que quedarà en la memòria col·lectiva de Madrid, gràcies a l'èxit d'assistència i a l'ambient generat en el recinte.