Conca, patrimoni de l'escalada, a una passejada amb tren

La ciutat de Conca, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, és molt més que el nucli històric i les icòniques Cases Penjades. És una destinació de referència per als amants de l'escalada amb més de 350 vies a només uns minuts dels seus cèntrics carrers, allotjaments, bars i restaurants. La qualitat de les rutes de les congostos de Conca, unit al seu entorn atractiu i l'oferta d'activitats a la ciutat, converteixen aquesta localitat de Castella-la Manxa en un dels epicentres d'aquest esport a Europa. I tot a menys d'una hora amb tren de Madrid gràcies a una estació de Renfe.

El viatge cap a l'aventura d'escalar a Conca és més que senzill gràcies als 50 minuts que separen l'estació de Renfe de Conca-Fernando Zóbel amb Madrid o els poc més de 60 minuts que es triga des de l'estació de València Joaquín Sorolla. Connectada amb la xarxa d'alta velocitat, l'accessibilitat converteix Conca en el destí ideal per a una escapada de cap de setmana d'escalada, ja que a tan sols 5 quilòmetres de l'esmentada estació de Conca-Fernando Zóbel es troben dues de les zones d'escalada més emblemàtiques de la regió: el congost del riu Huécar i el congost del riu Xúquer, els anomenats congostos de Conca.

I és que l'escalada i els viatges amb tren es mouen en espais comuns. Mentre que Renfe aposta per un transport sostenible i compromès amb el medi ambient, l'escalada promou el respecte per la natura, la preservació dels paisatges i la connexió entre l'esforç humà i l'entorn natural. Tots dos representen maneres d'unir persones i llocs de manera responsable, minimitzant l'impacte ambiental i fomentant un equilibri positiu amb l'entorn.

Caminant aquests 5 quilòmetres que separen l'estació de Renfe amb els congostos de Conca trobem una àrea envoltada de natura i amb vistes espectaculars, que ofereixen més de 350 rutes i proposen un gran dia tant a principiants com a escaladors experimentats. I la proximitat amb el nucli històric de Conca —sobretot el congost del riu Huécar— permet combinar una jornada d'escalada amb un passeig per la ciutat.

Escaladora de roca practicant en roca calcària / .

A continuació, es detalla què fa úniques aquestes dues joies de l'escalada:

Congost del riu Huécar: tècnica i precisió en un entorn únic

El congost del riu Huécar és un lloc que combina la bellesa natural amb l'exigència tècnica. Les parets de roca calcària d'alta qualitat ofereixen rutes de gran adherència que destaquen per la seva verticalitat i desploms.

Hi predominen les rutes amb graus que van des del 6a fins al 8c, cosa que la converteix en un bon lloc per a escaladors de nivell intermedi i avançat.

Sectors destacats:

· Sombra del Huécar: rutes de grau mitjà i alt.

· El Alfar: sector clàssic amb vies llargues i desplomades.

· El Escalerón: rutes tècniques i verticals.

Congost del riu Xúquer: versatilitat i aventura per a tots els nivells

El congost del riu Xúquer, per la seva banda, ofereix una experiència més variada, amb rutes que s'adapten a tots els nivells, des de principiants fins a escaladors experts. Aquest enclavament és conegut pel seu entorn natural, amb parets que s'alcen a la vora del riu, creant un paisatge formidable i vistes que difícilment es podran oblidar.

Amb una àmplia varietat de graus —del 5a al 8b+—, és una zona ideal per iniciar-se a l'escalada i també per gaudir d'altres vies més exigents. La roca calcària també proporciona una adherència excel·lent i les vies solen ser més llargues, cosa que permet gaudir d'una escalada més fluida i contínua.

Sectors destacats:

· Ventana del Diablo: sector icònic amb rutes de tots els nivells i vistes espectaculars del canó del Xúquer.

· Los cuchillos: vies tècniques i desplomades.

· El Mirador: sector accessible, ideal per als que estan començant en l'escalada.

Vall del riu Xúquer amb parets d'escalada al fons a Conca (Castella La Manxa) / Shutterstock

Més enllà de ser un paradís per als escaladors, Conca és una destinació que enamora per la seva riquesa històrica, la seva bellesa natural i el seu gran ambient. Després d'una jornada 'penjat' a les parets ens espera una ciutat que et transporta a una altra època amb el seu nucli històric perfectament conservat, les seves emblemàtiques Cases Penjades amb els balcons de fusta suspesos sobre el riu Huécar o les impressionants vistes des del pont de Sant Pau.

Però hi ha més: la seva plaça Major, la imponent Catedral de la Mare de Déu de Gràcia i l'Ajuntament barroc —cor de la ciutat—, resulten ideals per gaudir d'un aperitiu de morterol o ametllat a les seves terrasses. I si es vol explorar la zona hi ha la icònica Ciutat Encantada, al Parc Natural de la Regió muntanyenca.

Conca significa escalada i naturalesa, però també història, art i gastronomia. Tot això converteix Conca en una experiència inoblidable… i accessible gràcies a les possibilitats que brinda l'estació de tren de Conca-Fernando Zóbel, on es pot anar i tornar de manera ràpida, còmoda i sostenible.