Vinícius ja és «oficialment» un problema per al Reial Madrid

El novembre del 2021, amb motiu de la remodelació de l’estadi Santiago Bernabéu, en el tram final del túnel del coliseu madridista que dona accés a la gespa, es va col·locar una frase d’Alfredo Di Stéfano que recorda el següent als jugadors del Reial Madrid: «Cap jugador és tan bo com tots junts».

En els últims temps sembla que Vinícius Júnior, entossudit a llançar un pols al club, ha oblidat aquesta sentència que el president Florentino Pérez es va entossudir a incloure en la remodelació del Bernabéu. El desafiament del brasiler i els seus agents al Reial Madrid a la taula de negociació contradiu totalment el seu discurs públic. «El Reial Madrid és el club de la meva vida, tant de bo pogués quedar-me sempre aquí», ha repetit en les seves últimes intervencions, paraules que comencen a sonar buides. Perquè la posició del futbolista i el seu agent Frederico Pena durant els contactes per negociar la seva renovació és completament oposada. El jugador ha demanat ser el més ben pagat de la plantilla blanca per sobre de Kylian Mbappé. Vinícius ha vist amenaçat el seu estatus d’estrella de l’equip des que va desembarcar el francès i, en menor mesura, Jude Bellingham. L’ex del Santos afirma que és el jugador franquícia de la plantilla perquè s’ho ha guanyat en els últims anys amb les seves actuacions a la Lliga i, especialment, a la Champions, on ha sigut decisiu en molts partits.

Vinícius comença a acumular més arguments per ser traspassat a l’Aràbia Saudita que raons per ser renovat pel Reial Madrid

Filtracions interessades

Vinícius no entén que Florentino prioritzi Mbappé en la seva llista de predileccions i que el de Bondy estigui per sobre seu en l’escala salarial. El que explica les seves elevades exigències en la renovació, que no només superen els 15 milions nets anuals que cobra Mbappé, als quals suma una prima de fitxatge prorratejada anualment durant les cinc temporades que ha fitxat pel Reial Madrid, i part dels seus drets d’imatge. Les exigències del brasiler, que cobrarà 75 milions nets de salari repartits en cinc temporades fins al 2027, s’han disparat fins a rondar els 25 milions per curs, cosa que trenca l’escala salarial, una cosa que desquadraria el sistema imposat per Florentino a la seva arribada. Una petició que és molt lluny de la posició del club en la renovació, que no contempla passar en cap cas dels 20 ‘quilos’ sota cap concepte.

Les dues parts han filtrat informacions interessades sobre la negociació per reforçar les seves posicions. Des de la banda del futbolista s’ha negat que la intenció sigui superar Mbappé en l’escala salarial, i desvinculen les exigències de Vinícius de la posició del francès. Des del club s’ha airejat una versió segons la qual el brasiler vol que se li iguali el salarial al del gal, perquè en realitat aquesta és la posició que contemplaria el club (prima de fitxatge a part) per resoldre l’assumpte sense trencar el sistema existent. Però la realitat dista molt de ser la que expliquen uns i d’altres. La negociació està trencada perquè el Madrid no contempla acostar-se a aquests gairebé 25 milions anuals que demanda l’agent del jugador per ampliar el seu contracte tres temporades més, fins al 2030.

No obstant, a Vinícius se li acumulen tres problemes més, a part de la negativa del club d’acceptar la seva demanda salarial. El primer és la seva davallada de rendiment. Des que va perdre la Pilota d’Or a mans de Rodri, el carioca s’ha convertit en un jugador intranscendent. Ha perdut la seva capacitat de desequilibri, és un futbolista previsible i la seva aportació golejadora ha baixat alarmantment en el segon tram de la temporada passada, fins al punt d’acabar el curs amb dos gols en els últims 17 partits amb el Reial Madrid. Cosa que sumada a les provocacions de les aficions rivals, que l’han batejat com a ‘Pilota de platja’, ha convertit els últims sis mesos en una agonia per al jugador.

Xabi i la grada

El segon és el relleu a la banqueta de Carlo Ancelotti per Xabi Alonso. El de Tolosa, com el president, ha deixat clar que si han de prioritzar Mbappé està per davant. De fet, en l’últim partit del Mundial de Clubs contra el París Saint-Germain, Xabi havia pres la decisió de deixar a la banqueta Vinícius, però la lesió d’última hora d’Alexander-Arnold va tornar a l’onze el brasiler. El tècnic ha topat amb la incompatibilitat de Mbappé i Vinícius, un mal que va acabar destruint el Reial Madrid campió de Champions que Carletto va construir després de l’arribada de Bellingham, i que Xabi ha de resoldre. De moment, la decisió que havia pres és enviar a la banqueta Vinícius, que adverteix que no venen temps senzills per a ell esportivament.

El tercer és el cansament d’una afició que s’ha cansat del seu egoisme, que anteposa el seu interès propi al de l’equip i del club. Hi ha moltes veus a la grada que demanen a Florentino que el vengui a l’Aràbia Saudita, on els xeics continuen interessats a convertir-lo en jugador de la Saudi Pro League. El madridisme, igual com el vestidor, li ha baixat el polze i no està disposat a viure una altra temporada d’insolències i polèmiques com la que es va viure la temporada passada, en què Vinícius va arribar a desafiar al Bernabéu la banqueta de la selecció espanyola en el partit que es va jugar contra el racisme i la xenofòbia a propòsit precisament dels episodis que havia patit ell en els camps de la Lliga. Una gran part de l’afició no reconeix en Vinícius els valors del club, que sí que veu en altres jugadors com Federico Valverde o Jude Bellingham.

Així que en aquests moments la situació del futbolista brasiler al Reial Madrid és realment complicada. Vinícius comença a acumular més arguments per ser traspassat a l’Aràbia Saudita que raons per ser renovat pel Reial Madrid. Florentino encara no ha llançat la tovallola, però el club també comença a advertir que darrere de la postura desafiadora del jugador i els seus agents s’amaga la seva intenció de sortir del Reial Madrid, davant el complicat escenari que l’envolta, en lloc de quedar-se al Bernabéu, com diu. En qualsevol cas, Florentino ha de prendre una decisió sobre això perquè aquest any és decisiu, ja que l’estiu vinent serà l’últim de Vinícius amb contracte al club, i el 2027 quedarà lliure, i el president ha de decidir si el renova i trenca la seva escala salarial per cobrir-lo de milions o si el ven per una sucosa xifra a l’Aràbia Saudita que agrairien les arques del club.