El missatge de Sputnik a una Copa del Món d'escalada oberta i per a tots els públics

A escassos metres de la formidable estructura oficial de la Copa del Món, una altra paret va convidar que milers de persones es posessin a escalar, sense importar edat, nivell o experiència. El mur popular que Sputnik va instal·lar a l'IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025 va resumir l'esperit de convivència, diversitat i inclusió que es va viure del 17 al 19 de juliol a Alcobendas, on una prova de competició internacional es va transformar en una festa de l'escalada per a tots els públics.

L'espai gratuït i obert que va habilitar Sputnik no només serveix com a metàfora per explicar la seva filosofia empresarial exitosa, sinó que recorda els valors que emanen d'aquesta disciplina i que van estar sempre presents a l'esdeveniment organitzat per Prensa Ibérica, la IFSC i B3, amb l'impuls de la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament d'Alcobendas. Gràcies a accions com aquesta, la Copa del Món no va ser només visible, sinó que va ser viscuda.

Esportistes que es van animar a escalar

El mur constava d'un plafó de Boulder, vies d'Autobelay i estava cobert per una carpa que oferia ombra i comoditat. Així va ser la manera natural, propera i integradora amb què Sputnik va aportar el seu gra de sorra i dels quals també van gaudir referents olímpics espanyols com la gimnasta Ana Arnau, el taekwondista Jesús Tortosa, l'esgrimista Lucía Martín-Portugués o el marxador Chuso García Bragado, a més de llegendes de l’escalada com Chris Sharma o els germans Pou. Diferents nivells i esports, però una mateixa passió vertical.

A l'escalada no hi ha portes d'entrada ni barreres

I és que durant tot l'esdeveniment, milers de persones es van acostar a entrenar, provar per primer cop o redescobrir aquest esport. Hi ha qui ho va fer en família, altres amb amics i també en solitari. Aquesta és la diversitat de l'escalada: es van calçar els peus de gat sense importar si eren novells o si tenien anys d'experiència. El resultat va ser un flux constant d¡activitat, aprenentatge i motivació.

És la manera d'entendre aquesta activitat des de Sputnik —on no hi ha portes d'entrada ni barreres— i el que l'ha portat a tenir cinc rocòdroms en funcionament i dos més en camí —un al barri madrileny de la Guindalera i un altre a Lugones (Astúries)—. La marca continua creixent amb una idea que va quedar clara en aquesta Copa del Món: l’escalada és per a tothom. D'això en van poder prendre nota figures destacades de l'esport com Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol; Marco Scolaris, president de la IFSC o Bernat Clarella, president de la FEDME.

La paraescalada inspira

De fet, una de les activitats paral·leles a la competició més aplaudides va ser la integradora exhibició de paraescalada, disciplina que envis aquest mateix missatge de 'per a tots els públics' i que estarà present en els propers Jocs Paralímpics de Los Angeles 2028. Esportistes com Guillermo Pelegrín (juntament amb el seu guia Toni Curiel), Andrea Sánchez, Javier Aguilar i Paula de la Calle van demostrar que les diferències no són un límit.

L'execució dels paraescaladors va ser un moment emocionant que parla de la poderosa eina de transformació que és l'escalada. "Volem que qualsevol persona, independentment de la seva experiència o condició, pugui gaudir d’aquest esport i descobrir tot el que té per oferir". Les paraules del CEO de Sputnik, Fernando Hernández, van en línia d'aquest esperit inclusiu i integrador.

Menjar i escalar, tot és començar

En paral·lel a l'experiència vertical, el pas de Sputnik es va sentir també a la zona de gastronomia gràcies al seu food truck de La Cantina, que també va traslladar al recinte la filosofia cuidada i familiar que ja és marca de la casa en cadascun dels seus rocòdroms.

Amb opcions saludables, casolanes i saboroses —hamburgueses Cohete i Espacial, fal·lefel, patates, frapès i granissats—, La Cantina es va convertir en un dels punts més freqüentats de l'esdeveniment. No només per recarregar energies, sinó per conviure, relaxar-se i continuar gaudint de l’ambient. Tot el personal lluïa una samarreta rosa amb el lema 'Comer y escalar, todo es empezar’ (Menjar i escalar, tot és començar), que ràpidament es va convertir en un símbol 'viral' entre els presents.

L'ovació per a Alberto Ginés

En el pla purament esportiu, l'emoció va estar a l'altura de l'esdeveniment amb un ídol local, Alberto Ginés, trepitjant el podi i rebent més caliu que ningú a l'hora de penjar-se la medalla. A la final femenina, la nord-americana Annie Sanders es va emportar l'or, mentre que Laura Rogora i Brooke Raboutou van completar el podi. En categoria masculina, Ginés va fer vibrar el recinte amb la plata i només va ser superat —per una escassa distància— pel sud-coreà Dohyun Lee. El japonès Satone Yoshida es va penjar el bronze.

A més, els atletes espanyols van signar una destacada actuació, amb Guillermo Peinado i Geila Macià classificant-se per a semifinals i Iziar Martínez quedant-se a les portes. Tant Iziar com Guillermo formen part de l'Equip Sputnik —un grup interdisciplinari format per atletes d'alt nivell i professionals de l'escalada—, deixant clar que el projecte continua consolidant talent al nivell internacional més alt.

Amb un planter esportiu de luxe, el que es va viure a Alcobendas van ser dies per inspirar-se, superar-se, aprendre i compartir. En definitiva, l'essència de qualsevol rocòdrom de Sputnik portada a la parada a la Comunitat de Madrid de la IFSC Climbing World Cup.