La IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025: tres dies de record inesborrable

Durant tres dies intensos, la passió per l'escalada es va apoderar del Recinte Firal del Parque de Andalucía, transformant aquest espai en un punt de trobada únic entre esportistes, aficionats i grans noms del panorama internacional. Toyota España, com a patrocinador, hi va ser present per compartir l’emoció d’aquesta gran festa esportiva.

Milers de persones s'han acostat a viure de prop un dels esdeveniments més destacats del calendari mundial d'escalada de dificultat. L’ambient va ser extraordinari, marcat per la convivència entre atletes de primer nivell i un públic entusiasta, que va convertir cada jornada en una celebració col·lectiva de l’esport.

L’esdeveniment va ser possible gràcies al treball conjunt de Prensa Ibérica, la Federació Internacional d’Escalada Esportiva (IFSC) i B3. Més de 160 competidors van participar en aquesta edició, que va comptar a més amb el suport de la Comunitat de Madrid i de l'Ajuntament d'Alcobendas, així com el suport institucional de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada (FEDME).

Una constel·lació de talent sobre el mur

Durant el campionat, es van citar algunes de les figures més importants de l'escalada mundial. El sud-coreà Dohyun Lee, guanyador en la categoria masculina, va brillar amb llum pròpia, igual que els atletes de la poderosa selecció japonesa: Satone Yoshida, Sorato Anraku, Shion Omata i Neo Suzuki, tots ells es van classificar per competir a la final. Espanya també va tenir una destacada representació amb noms com Alberto Ginés, Guillermo Peinado o Geila Macià.

Llegendes com Chris Sharma i els germans Pou, Iker i Eneko, van aportar un component simbòlic de gran valor, reforçant el caràcter excepcional d'aquesta Copa del Món.

Un dels aspectes més inspiradors de l’esdeveniment va ser la presència d’atletes de la paraescalada, que van trencar barreres i van mostrar el poder integrador de l’esport. Guillermo Pelegrín, Javier Aguilar, Andrea Sánchez i Paula del Carrer van protagonitzar moments que van emocionar tot el públic present.

Al podi, amb Dohyun Lee, hi va pujar l'espanyol Alberto Ginés, que va conquistar la medalla de plata en un moment molt especial: competir i brillar davant la seva gent. Satone Yoshida es va emportar el bronze. A la categoria femenina, l'or va ser per a Annie Sanders, seguida per Laura Rogora amb la plata i Brooke Raboutou amb el bronze.

Toyota España no es va voler perdre la festa d'escalada de l'any

La marca ha estat present en un esdeveniment amb què comparteix valors essencials: la sostenibilitat, el respecte al medi ambient i la capacitat de superació.

Pel que fa als dos primers conceptes, Toyota España ha comptat, durant tot l'esdeveniment, amb un espai destacat on ha pogut mostrar el seu model Toyota C-HR Plug-in Hybrid. La referència del Segment C-SUV va estar situat davant del mur popular d'escalada, per això va poder ser vist per milers d’aficionats i curiosos de l’esport. Més enllà del seu compromís ambiental, el vehicle està pensat per a totes aquelles persones que només pensen a avançar, sense temps a aturar-se a pensar en els límits. Les carreteres i les parets són més semblants del que es pugui pensar, ja que totes dues tenen obstacles que s'han d'afrontar sense por de dir “jo puc”.

Toyota España i la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025 comparteixen valors i principis, ja que tots dos tenen com a finalitat la superació davant les barreres que ens posa el camí.

Més que una competició: una trobada per a tothom

A més de l'emoció competitiva, l'esdeveniment va oferir una programació paral·lela orientada a tota mena de públics. El mur de Boulder va ser un dels grans atractius del cap de setmana: obert gratuïtament durant els tres dies, va permetre que persones de totes les edats s'acostessin a l'escalada amb l'ajuda de monitors especialitzats.

L'activitat també va desafiar esportistes olímpics d'altres disciplines, com el taekwondista Jesús Tortosa, l'esgrimista Lucía Martín-Portugués, la gimnasta Ana Arnau o el marxador Chuso García Bragado, que no van dubtar a l'hora de gaudir d'aquesta experiència vertical.

El ritme de la música va anar a càrrec de la DJ Neus González, que va convertir el recinte en una autèntica festa a l'aire lliure, posant el colofó a una celebració que va ser molt més que esport: una vivència col·lectiva difícil d'oblidar.