El Barça tornarà els diners de la transmissió televisiva que va fracassar

Els aficionats del Barça que van pagar per veure el primer amistós de la temporada davant el Vissel Kobe recuperaran els diners invertits. El fracàs de la transmissió televisiva va propiciar que centenars d'espectadors no poguessin accedir a les imatges fins que el club va derivar la projecció cap al canal de youtube perquè s'emetés en obert.

L'estrena de la pretemporada, per primera vegada a la història, ni els dos partits de Corea del Sud (davant el Seül el dijous dia 31 i contra el Daegu el proper dilluns) no estava previst que s'emetessin en cap convencional, sinó que el Barça pretenia que els fans se subscriguessin a 'Culers Premium', una condició que concedeix descomptes, a més de poder presenciar, ara per ara, els tres partits de la gira asiàtica. El primer costava 10 euros i la inscripció anual, amb els tres partits, 39,99 euros. Els socis podien veure-ho gratis.

Molt poca gent va poder veure el partit, i davant les queixes el Barça va emetre una nota pública de disculpa, al·legant un presumpte atac informàtic als seus serveis, i l'obertura del canal de YouTube. Aquest dilluns ha fet saber, des del Japó, que tornarà els diners als subscriptors que no van poder veure la primera meitat.