El rosinc Pere López, un medallista mundial per sorpresa

Poca gent pot dir que és medallista mundial en una disciplina esportiva. Molta menys pot presumir d'haver-ho aconseguit de manera inesperada, en el seu debut a la cita i amb un registre que fa tremolar els grans dominadors de la prova. És el cas del rosinc Pere López, flamant tercer classificat en el Mundial de duatló sprint en la categoria màster entre 60 i 64 anys. Professor d’Educació Física al Centre Escolar Empordà de Roses, no havia competit en aquesta prova fins aquest mateix any. A finals de juny ja era bronze mundial. "Ha estat com un regal inesperat després de tants anys dedicant-me a l'esport", valora.

Pere López, a l'esquerra de la imatge, durant la prova. / Cedida

Estrena fulgurant

López va decidir centrar-se en el duatló fa uns quants mesos. Feia triatló des del 2018, però recentment va deixar a un costat la natació, disciplina que continua practicant amb regularitat però on no destaca tant com en les dues restants. El que més li agrada és córrer i pedalar. En el duatló sprint té els dos vessants, en una disciplina que defineix com a "totalment agònica, en la qual vas al màxim tota l'estona i no tens descans". No és una manera de parlar: el duatló sprint consisteix d'una cursa curta de 5 quilòmetres corrent, 20 quilòmetres intermedis en bicicleta i amb un desnivell positiu d'entre 300 i 500 metres, i un final amb 2,5 quilòmetres més a peu. Una modalitat dissenyada per no deixar descans i treballar tota l'estona amb les pulsacions al màxim. Pura resistència anaeròbica.

El rosinc sabia que podia destacar en el duatló i va decidir apuntar-se a les dues primeres proves de l'any del Campionat de Catalunya. En totes dues va guanyar sense rival, primer a Castellfollit de la Roca i després a Viladecans. A la segona s'hi va apuntar per comprovar si l'èxit del primer cop "era casualitat". Li va quedar clar que no. En el pas al Campionat d'Espanya de Cáceres, a finals de març, va fregar el podi. "Vaig anar-hi en cotxe particular el dia abans i no vaig tenir prou temps per recuperar les forces, no estava prou fresc". Va acabar quart. Tocava provar en el Mundial, que es disputava el passat juny a Pontevedra. Hi arribava en plena forma i just després de quedar entre els deu millors classificats generals a la cursa Entrepobles de Figueres. Veient els seus temps i l'èxit en les competicions autonòmiques i estatals, la World Triathlon no va posar-li cap problema per inscriure's.

Missió: seguir els millors

"Allà érem cinquanta-quatre participants de tot el món a la meva categoria, set d'ells espanyols. Em van dir que el portuguès i l'italià estaven per sobre de tothom i amb molta diferència. A l'italià se'l veia molt, amb la seva equipació de color blau llampant, i vaig decidir seguir-lo i posar-me a la seva alçada". López parla d'Antonio Fernando Horta i Carlo Simognini, primer i segon classificats a la prova i dominadors del circuit durant els darrers anys. "Horta va somriure, suposo que pensava que explotaria seguint el seu ritme", recorda el de Roses. Era una missió suïcida per algú sense la capacitat o la preparació suficients. No va ser així per al rosinc i l'or i la plata van ser dues llebres d'absolut luxe pel debut mundial de Pere López. No només això: en diversos moments, fins i tot van veure amenaçat el seu tron indiscutible per un debutant a la cita.

López, segon per l'esquerra, amb altres participants espanyols en el Mundial. / Cedida

En el segon tram, el de bicicleta, López va posar-se al capdavant. Diu que segurament va pecar d'inexperiència i que hauria valgut més la pena posar-se al darrere i reservar energia. Els dos favorits el van atacar, però cap d'ells es va escapar. Eren cinc candidats, juntament amb els anglesos Harvey i Spowage, finalment quart i cinquè. Tots cinc van anar junts durant els exigents vint quilòmetres sobre la bicicleta. El podi es va acabar decidint en l'últim tram de dos quilòmetres i mig. I això que Pere López va fer la transició més lenta de totes, notant un cop més la falta de rodatge. Va afrontar el darrer tram partint com a cinquè i va poder avançar els dos esportistes anglesos. El seu temps final va ser d'una hora, cinc minuts i tretze segons, a uns vint segons d'Horta i Simognini. Pere López, que admet que no volia tornar a quedar-se fora del podi com en el Campionat d'Espanya, va aconseguir l'objectiu en un debut que va sorprendre tots els altres candidats.

Pere López en el podi, a la dreta de la imatge. / Cedida

"Em deien que no sabien d'on havia sortit i li feien broma a la meva dona, dient-li que no entrenés molt", explica, divertit. Parlar amb els seus rivals a la prova li va fer adonar-se del que havia aconseguit: "Em preguntaven si sabia el que havia fet, jo no n'era conscient". Amb seixanta anys i després de tota una vida dedicada a l'esport, López viu com un regal el fet d'estar a l'elit mundial d'una modalitat, un premi inesperat a dècades de dedicació. També és una enorme font de motivació de cara a competicions futures, que el rosinc ja té ben localitzades en el calendari. El paper de Pere López en el duatló no s'acaba en un debut sorprenentment positiu, sinó que té la intenció d'anar més enllà.

Els reptes futurs

El següent Campionat d'Europa es farà ben a prop, a Banyoles, durant el juliol del 2026. L'atleta té la intenció de doblar i fer, a més del duatló sprint, una altra modalitat. Està pensant si decantar-se pel duatló estàndard, de distàncies més llargues; el duatló cross, en terreny de muntanya, o fins i tot el triatló sprint. López té una espina clavada en la natació: "És un repte millorar nedant i em vull demostrar que puc ser capaç". El rosinc entrena a casa, amb el GEN, amb l'objectiu d'acostar el seu nivell a l'aigua al que té corrent o sobre la bici. Ho complementa amb les sortides amb el Club Ciclista Roses i l'entrenament autònom de força i de running. Gràcies a la seva formació no li fa falta entrenador, figura que sí que tenen els seus competidors, alguns fins i tot per partida doble.

A l'horitzó també hi ha el Campionat del Món del 2027, que es farà a Edmonton, al Canadà. És una destinació que l'atrau especialment i, per tant, té l'objectiu d'arribar-hi a punt, qui sap si preparat per competir plenament per l'or. Potser, havent-lo aconseguit ja. Tindrà dos anys més i ja no serà dels joves a la seva categoria màster, però no ho veu com un impediment. L'exemple d'Horta i Simognini, dos anys més grans que ell, és un mirall on reflectir-se. Ells li expliquen que estan millor ara que quan van iniciar-se a la categoria. Si Pere López pot emular el seu cas, s'acostumarà a pujar podis.