Espanya cau als penals davant d'Anglaterra en una final agònica (1-1; 3-1)

A vegades, els finals no són feliços. Per molt que la història s’escrigui sola, que tot surti millor del que fins i tot es somiava. Quan arriba el capítol final, tot pot torçar-se. I és cruel. A vegades injust. I Espanya ha estat la protagonista d’un conte de fades, on les futbolistes han jugat i guanyat, però contra Anglaterra (1-1; 3-1) no van poder. No es va tancar el cercle. Espanya no va poder amb la seva eterna rival i va caure en una final que es va decidir als penals.

Va ser un inici complicat. Possiblement premonitori, encara que en aquell moment ningú no s’esperava el que anàvem a viure. Espanya va tenir recels a sortir a la gespa, una mica temptejant el terreny. No hi havia pressa i el conjunt de Montse Tomé es va prendre el seu temps per afermar-se. Va agafar la pilota i a partir d’aquí es va construir. Si bé Anglaterra va pressionar amb intensitat i va deixar molt pocs espais per combinar, Espanya va saber ser pacient. Sabia que tard o d’hora tindria més espais i, amb el domini absolut de la pilota, es va conformar (una bona estona) amb ser sobre la gespa.

Passaven els minuts i aquella calma s’anava diluint. Calia pujar un punt al partit. Donar-li dinamisme i profunditat, generar més coses per superar la vigent campiona que no es va impacientar en cap moment. I és que Anglaterra no va tenir en cap moment la intenció de disputar-li el futbol a Espanya. Sabia que no era la seva lluita, que aquí no podia competir, així que es va dedicar a crear incomoditat.

Però davant una Espanya madura, conforme amb allò que ha construït, només va poder fer això. Molestar fins que les espanyoles van batre Hampton. Va caracolejar primer Aitana amb l’esfèric enganxat als peus a la frontal. Va filtrar una passada a Ona Batlle, que es va escorar fins a la línia de fons abans d’aixecar-la tensa i clavada al buit on Mariona estava desmarcada dins l’àrea petita. La de Felanitx es va elevar i amb un cop de cap finíssim va avançar Espanya.

Va somriure Mariona. El guió sortia a la perfecció i la selecció espanyola volia aprofitar-ho mentre durés. Per això, va tornar a adormir el partit. Es va quedar la pilota, la va moure amb calma al mig del camp sense cap intenció d’insuflar més ritme del necessari. Els minuts passaven i això no només era bo per a Espanya pel resultat, sinó que li permetia mesurar esforços per al que havia de venir.

No hi havia inquietud a la gespa. Per part de cap de les seleccions, i això era un mal auguri. Les angleses tenien la seguretat que sobreviurien a l’envestida inicial d’Espanya. I és que així ho han fet en aquesta Eurocopa. Sempre ha arribat aquella passada, aquell gol, aquella acció que ha desbloquejat un partit quan semblava perdut. Anglaterra hi creia i Espanya no va poder fer res davant això. Tomé va treure Alexia del camp per donar entrada a Claudia Pina, en una decisió incomprensible per haver tret la dues vegades Pilota d’Or. Tot i el desconcert, Espanya va intentar controlar la pilota, però l’ombra de l’irremeiable cada cop es feia més gran.

I va arribar. Tot i tot, Anglaterra va igualar el marcador. Chloe Kelly va aparèixer de nou (després d’entrar per Lauren James lesionada) per ser decisiva. Ha estat la dona que ha marcat la diferència per al conjunt anglès en aquest torneig. Li és ben igual ser diferent, carregar-se l’equip a l’esquena i assumir la responsabilitat. Penals decisius han estat marcats des de les seves botes i contra Espanya havia de ser ella. Ella soleta se la va crear per acabar una jugada preciosa perquè Alessia Russo la rematés amb un cop de cap poc estètic, però efectiu al cap i a la fi.

I és que semblava fet expressament. Aquesta ha estat l’Eurocopa de les pròrrogues. Anglaterra n’ha jugat tres seguides, en quarts, semifinals i va forçar la de la final contra Espanya. Les de Montse Tomé també van haver de disputar el temps extra en semifinals contra Alemanya. I la final, amb l’1-1 al marcador, va quedar abocada a la pròrroga.

Es va bolcar Espanya a l’àrea rival. Però ni Salma Paralluelo ni Vicky López van trobar el to. Totes dues seleccions es van desesperar i les presses no són bones amigues en moments com aquests. No ho van saber veure clar i amb una densitat conseqüència del cansament, poc va passar fins al 120 del partit. I la final es va anar als penals.

Cata Coll va aparèixer. Com la salvadora que va ser a les semifinals i va aturar el primer penal a Beth Mead després d’haver-lo de repetir per haver tocat dues vegades la pilota. Tot es posava de cara, però Mariona es va equivocar en el seu llançament, massa fluix i clar per a Hampton. La portera anglesa també va endevinar el penal d’Aitana Bonmatí. Però Cata va mantenir Espanya viva aturant el següent, però no va poder amb Chloe Kelly, heroïna d’Anglaterra, que va segellar el títol per a Anglaterra.

Dolorós i probablement injust. El final d’una història que no està a l’altura del que es mereixen aquestes jugadores. És un cop dur per a un vestidor que ha lluitat contra tot i contra tothom. I allò aconseguit fins aquest diumenge no es desfà per la derrota davant Anglaterra. I és que a vegades el que sembla el final tan sols és un capítol més de la història que està escrivint aquesta generació d’or.