La Lliga F aterra a Palamós

Dies després d'anunciar el canvi total de l'entitat, el FC Badalona Women comunica una altra decisió important. L'equip català de Lliga F jugarà els seus partits com a local a l'Estadi Municipal Palamós-Costa Brava durant la pròxima temporada 2025–2026. La decisió s'ha basat en la normativa establerta per la lliga de la necessitat de tenir gespa natural com a requisit d'inscripció per poder participar a la competició. Aquesta condició, ja avisada des de fa tres temporades, s'ha formalitzat per a la temporada que comença d'aquí a unes setmanes i, donada la impossibilitat d'implementar gespa natural al Municipal de Badalona, el Badalona Women se n'anirà a jugar a Palamós mentre executa les obres d'adequació a la màxima categoria del futbol femení al seu estadi. La Copa de la Reina també es disputarà a terres gironines.

Segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial, el primer equip del Badalona Women entrenarà al CAR de Sant Cugat tenint en compte que allà í hi ha camp de gespa natural (com dicta necessari la reglamentació) i jugaran els seus partits com a local a Palamós. Segons ha explicat l'Ajuntament de Palamós, serà l'entitat badalonina qui es faci càrrec del cost que suposa el canvi de la gespa natural de l'estadi, uns treballs que es duran a terme durant aquest estiu, a canvi de quedar exempt d'abonar les taxes municipals establertes per a la utilització del camp.

Segons informen des de l'entitat, aquesta és una situació temporal. "Gràcies a l'hospitalitat del municipi de Palamós, el club podrà disputar els seus partits en un estadi plenament adaptat a les exigències de l'alta competició. Una vegada finalitzades les obres d'adequació de l'Estadi Municipal de Badalona a la màxima categoria del futbol, que inclouen la substitució de l'actual gespa sintètica per un natural, Badalona tornarà a ser la seu oficial de l'equip", relaten en un comunicat. El FC Badalona Women compartirà seu amb el Palamós CF i haurà de coordinar el seu calendari amb l'equip masculí amb la finalitat de fer-lo compatible.

Des del consistori, també es valora "positivament" l'acord. "Que aquesta entitat esportiva hagi pensat amb l’Estadi Municipal com a seu dels partits que disputarà aquesta temporada com a local, destacant la repercussió econòmica que suposarà per al teixit comercial o de la restauració del municipi, la visita de les aficions a cadascun dels encontres que es disputin" és favorable per a Palamós s'assegura. Anteriorment, el Cornellà hi havia jugat els seus partits de Primera Federació.

El compte pendent serà l'afició badalonina que acudia regularment als partits. És per això, que des de l'entitat demanen als seus nous veïns el seu suport. "Des del FC Badalona Women fem una invitació molt especial a tots els veïns i veïnes de Palamós i de la província de Girona: us agraïm sincerament per acollir el futbol femení de màxim nivell i us animem a acompanyar a l'equip en aquesta etapa", expliquen. La capacitat de l'estadi és de 3.652 espectadors.