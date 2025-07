El Govern destinarà 30 milions a la Ryder Cup 2031 que es finançaran "íntegrament" a través de la taxa turística

El Govern destinarà 30 milions a la Ryder Cup 2031 que es finançaran "íntegrament" amb la taxa turística. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que una de les finalitats de l'impost és, precisament, que reverteixi al territori i ha revelat que la negociació per atraure el torneig mundial de golf ha estat "fàcil". El Camiral Golf & Wellness de Caldes de Malavella, a la Selva, ha acollit la presentació oficial enmig d'una nodrida representació política i institucional. Als discursos, tothom s'ha conjurat perquè la del 2031 sigui "la millor Ryder Cup de la història". El director del torneig, Guy Kinnings, ha assegurat que encara s'està "en una fase molt primerenca" per saber si n'hi haurà prou amb les instal·lacions actuals.

Després de l'anunci oficial, tocava l'acte institucional conjunt a l'escenari que el 2031 acollirà la Ryder Cup: el complex Camiral Golf & Wellness de Caldes de Malavella. Entre el públic, nombrosos representants polítics i també del món econòmic. I a la taula presidencial, les principals autoritats institucionals i esportives que han pres part a la negociació i s'han implicat perquè el torneig més prestigiós del món del golf se celebri a la Costa Brava.

El d'avui ha estat un dia per als agraïments, però també per subratllar l'impacte que la competició genera allà on se celebra i per assolir el compromís que la del 2031 sigui "la millor Ryder Cup de la història". El CEO de la Ryder Cup a Europa, Guy Kinnings, ha posat en relleu que el torneig és "un esdeveniment mundial" que impacta de ple damunt l'economia "de la regió amfitriona". "Aquesta és la vostra Ryder Cup; queden sis anys, però el camí i el vostre llegat comença ara", ha subratllat.

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que haver aconseguit aquesta fita és "un èxit col·lectiu de país", tant de les administracions com del sector privat. "Quan un esdeveniment arriba a Catalunya, es fa gran; i també genera beneficis econòmics arreu del territori", ha afirmat el conseller. "El nostre país, quan té estabilitat, mirada llarg, ambició i treballa de valent, ho té tot a favor", ha afegit Dalmau.

Aprofitant la presentació oficial, el conseller de la Presidència també ha anunciat que el Govern destinarà 30 milions d'euros (MEUR) a promocionar la Ryder Cup, que es finançaran "exclusivament" a través de la taxa turística. "Perquè aquest tribut també ha de servir per compensar territorialment els beneficis que genera", ha puntualitzat.

El trofeu de la Ryder Cup, el torneig de golf més prestigiós a nivell internacional. / Xavier Pi

Dalmau ha posat l'accent en què la negociació per portar la Ryder a la Costa Brava, que ha durat mig any, ha estat "un treball fàcil i en positiu". "Per a Catalunya, el torneig significa la imatge d'un país que va a per totes, que vol ser referent, i que vol pensar-se tot sencer", ha insistit el conseller de la Presidència.

Retransmetre'l en català

I aquí, també ha subratllat que un dels punts que el Govern ha defensat "sempre" durant la negociació és que el torneig es pogués retransmetre "en català" a través dels mitjans públics. "És un dels elements importantíssims, no tan sols per promocionar la nostra llengua, sinó també perquè el golf sigui un esport més popular a casa nostra", ha dit Dalmau.

Sobre l'impacte econòmic que ha de generar el torneig, el conseller ha preferit mostrar-se "prudent" a l'hora de donar xifres. Perquè precisament, la Generalitat preveu encarregar un estudi que ho analitzi a fons. Les dades més recents de l'última edició de la Ryder, que es va celebrar a Roma el 2023, recullen que el torneig va generar un impacte econòmic de 260 MEUR.

Per últim, sobre la construcció de nous camps de golf, Albert Dalmau ha estat categòric: "L'objectiu del Govern era que la Ryder arribés a Camiral, i que mirem la fórmula de com la fem cabre als camps actuals; res més en relació a d'altres infraestructures".

"Molt primerenca"

Això, però, difereix una mica de la visió que ha donat el CEO del torneig a Europa. Guy Kinnings ha explicat que encara s'està "en una fase molt primerenca" de la planificació de la Ryder Cup 2031, tot i que tenen clar que han escollit "l'indret adient i la regió correcta". "Els detalls exactes d'allò què farem en relació al golf encara és massa aviat per donar-los; però en tot cas, tenim clar que crearem quelcom òptim i que també caldrà treballar-ho amb d'altres actors", ha dit.

Per part del Govern, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, que ha participat en una taula rodona posterior -al costat de Pau Gasol o Joan Roca, entre d'altres- ha posat en relleu el retorn econòmic, sostenible i social de la Ryder Cup. "Per a nosaltres és important que no sigui només punter durant la competició, sinó que obrim un període de cinc anys d'esdeveniments, accions socials i també esportives", ha afirmat.

Una visió que també ha compartit el president de la Reial Federació Espanyola de Golf, Juan Guerrero-Burgos. "No tan sols és el camí cap a la Ryder, sinó també el camí post-Ryder", ha afirmat, subratllant que per cada euro que es destina a jugar a golf, n'hi ha 9 més que reverteixen al territori.

"Universalitzar el golf"

El president del Consell Superior d'Esports del govern espanyol, José Manuel Rodríguez Uribe, ha recordat que la Ryder té una audiència global de "600 milions d'espectadors" i ha avançat que el torneig mundial també serà una oportunitat per "universalitzar el golf en un marc sostenible i popularitzar-lo". Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat que haver atret el torneig mundial a la Costa Brava "és una fita que tots perseguíem" i que aquest "esforç col·lectiu" de fa anys, ara es converteix "en realitat".

El director general de Turisme de Barcelona, Mateu Hernández, ha posat l'accent en què la marca de la Ciutat Comtal "afegeix valor" al torneig, i ha recordat que, precisament, Barcelona atrau "el 90% de les pernoctacions en hotels de cinc estrelles i de gran luxe" del país. Per últim, el propietari del complex de Caldes, Denis O'Brien, ha dit que portar el torneig mundial és "un somni fet realitat". I ha posat en relleu el compromís per a la sostenibilitat, recordant que el 100% de l'aigua que es fa servir per regar els camps de golf del Camiral "s'ha reciclat o bé s'ha captat aquí".