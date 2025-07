El Girona ja pot rebre cessions del Manchester City

Quan queden tres setmanes per al debut a la Lliga contra el Rayo Vallecano a Montilivi, el Girona ha rebut una alenada d'aire fresc amb el vistiplau de la UEFA per poder reobrir l'aixeta de les cessions provinents del Manchester City. Després que la relació entre els dos clubs propietat del City Football Group hagi tornat a la normalitat aquest estiu perquè els gironins no s'han classificat per a les competicions europees, el màxim organisme del futbol a Europa ha autoritzat al club blanc-i-vermell a reprendre les operacions amb els cityzen. Es considera, a més a més, que no es fa cap excepció amb l'acord al qual es va arribar abans de la temporada passada perquè la tercera finestra, l'última del termini de prohibició d'operacions, s'ha completat en el període previ al Mundial de Clubs.