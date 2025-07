ERC exigeix al Govern que "aclareixi" l'acord per la Ryder Cup i s'oposa a construir noves infraestructures per la prova

ERC ha exigit al Govern que "aclareixi" els detalls de l'acord per a la celebració de la competició esportiva Ryder Cup a Caldes de Malavella, a la Selva, l'any 2031. El grup parlamentari dels republicans ha registrat una sol·licitud d'informació a la cambra catalana per conèixer els motius pels quals s'ha donat suport institucional a la competició i també per tenir tota la documentació relativa a l'acord. En un comunicat enviat aquest divendres, ERC ha recordat que "qualsevol competició" que aculli Catalunya ha de complir amb els principis de sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Alhora, els republicans s'han oposat "frontalment" a la construcció de noves infraestructures "fetes a mida per complir amb les exigències de la prova".

Precisament aquest divendres, el Govern ha anunciat que destinarà 30 milions a la Ryder Cup i que es finançaran “íntegrament” amb la taxa turística. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que una de les finalitats de l'impost és, precisament, que reverteixi al territori i ha revelat que la negociació per atraure el torneig mundial de golf ha estat "fàcil".