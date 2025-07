Ter Stegen anuncia que s'opera de l'esquena i estarà tres mesos de baixa

Marc-André Ter Stegen ha anunciat a través de les seves xarxes socials que s'operarà de la seva esquena. S'esperava des de fa dies que el porter alemany prengués una decisió amb àmplies repercussions esportives i institucionals. El seu llarg període de baixa, d'uns tres mesos, permetrà al club inscriure immediatament i fins al mercat d'hivern Joan Garcia, cridat a ser el porter titular a la segona etapa de Hansi Flick.

Ter Stegen manté un salari elevat que incomoda sense dissimular els dirigents del FC Barcelona, que pressionen des de fa setmanes per a la seva sortida. Amb l'operació, la venda o la cessió es fa impossible, però almenys el club guanya temps per tractar de quadrar un cop més el Fair Play Financer. El Barça pot usar el 80% del salari de l'alemany per registrar un sol jugador, que serà l'exporter de l'Espanyol.

"Porto amb gran orgull els colors i la samarreta del FC Barcelona, ja sigui al camp o fora del terreny de joc, tant en els moments d'èxit com en els difícils. Avui és un dia difícil per a mi a nivell personal", ha començat explicant Ter Stegen en la seva missiva als aficionats barcelonistes.

"Físicament i atlèticament em sento en molt bona forma, encara que lamentablement no estic lliure de dolor. Després de converses intensives amb l'equip mèdic del FC Barcelona i experts externs, la via més ràpida i segura per recuperar-me per complet és una intervenció quirúrgica a l'esquena".

Aquesta serà la cinquena operació per a Ter Stegen en cinc anys, tres al genoll i dues a l'esquena. "Després de la meva última operació de l'esquena ja vaig tornar als terrenys de joc després de 66 dies, gairebé 2 mesos; aquesta vegada, els metges creuen que seran necessaris uns tres mesos per precaució, per no córrer riscos", ha explicat. "A nivell emocional, em dol molt no poder donar suport a l'equip durant aquest temps, però per sort la rehabilitació és suportable i el camí de retorn està marcat". Acaba l'alemany amb un missatge d'esperança: "No us preocupeu, tornaré!", diu emfàticament.