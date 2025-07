'Abriendo Camino', el documental necessari que impulsa l'escalada femenina

'Abriendo Camino' dona veu a les dones que estan transformant el panorama de la muntanya i escalada a Espanya. És molt més que una sèrie documental: és la crònica d’un moviment que està traspassant fronteres. Un projecte que, gràcies a patrocinis com el d'Iberdrola, es consolida com a referent en la visibilització de l'esport practicat per dones onejant la bandera de valors com ara la igualtat, la superació i la integració.

Format per tres expedicions, 'Abriendo Camino' ha acompanyat l'Equip Femení Espanyol d'Alpinisme FEDME en expedicions que han deixat empremta en llocs tan remots com Jordània i l’Aràbia Saudita, Groenlàndia o Angola. En cada aventura, les protagonistes no només han obert rutes d'escalada noves, sinó també camins simbòlics per a les generacions futures d'escaladores.

La primera edició va portar l'equip a les parets de Jordània i al desert aràbic, on l'exploració i l'obertura de noves vies es van convertir en un missatge d'apoderament. La segona edició va traslladar l’acció a la costa est de Groenlàndia, on les esportistes van viure 30 dies d’autosuficiència en un campament base, enfrontant-se a reptes extrems i enviant un clar missatge d’igualtat. El tercer lliurament, amb destinació a les muntanyes inexplorades d'Angola, va reunir un equip multidisciplinari que va integrar totes les disciplines de l'escalada —incloent-hi la paraescalada— i va posar el focus en la diversitat de capacitats, la importància del treball en equip i de la convivència en una societat inclusiva.

Energia per a la igualtat a la muntanya

L'impuls d'Iberdrola com a patrocinador d''Abriendo Camino' no és casualitat. Fa anys que la companyia energètica aposta per la igualtat en l'esport, recolza 35 federacions nacionals i promou la visibilitat de la dona. El seu mecenatge en aquest documental és una mostra més del seu compromís amb la creació de referents femenins i la promoció de la igualtat real en l'esport.

Iberdrola no només recolza l'escalada a través de projectes com 'Abriendo Camino', sinó que també ha estat present a la gran cita internacional de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025, a més de col·laborar activament amb la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada. El seu suport és fonamental perquè iniciatives com aquesta segueixin creixent i serveixin de mirall i referent a nenes, adolescents i dones.

Reconeixements i projecció internacional

L'impacte d''Abriendo Camino' ha estat important, havent estat guardonat amb el primer premi a la Setmana de Cinema de Muntanya de Castelló i rebent una menció d'honor a la 9a edició del CVCEPHOTO (International Photo Contest de Donostia). A més, ha estat seleccionat a festivals de tot el món, des del València Indie Film Festival fins al Rio Mountain Festival al Brasil o l'Inkafest al Perú, passant pel Palma Muntanya Film, Muestra de cine Mujeres en Escena o el Festival Bujaraloz Monegros.

La tercera edició, centrada a Angola, s'està distribuint internacionalment i s'enviarà a més de 300 festivals, consolidant la projecció global del projecte i la visibilitat de l'escalada femenina espanyola.

Les protagonistes Les escaladores i la seva procedència parlen de la diversitat i el treball en equip que s'han de fer per portar amb èxit cadascun dels seus objectius. Les protagonistes, referents i figures d'inspiració són Marina Fernandez (TD3 Alta Muntanya UIAGM), Marta Perez (TD3 escalada), Aida Torres (Escaladora bloc FEDME), Rut Monsech (Escaladora Dificultat FEDME), Beatriz Gándara (Escaladora paraescalada FEDME), María Laborda (Escaladora Velocitat FEDME), Miriam Marco (Directora de l’Equip Femení d'Alpinisme, FEDME), Maialen Rojo (EMF), Uxue Loizu (FNDME), Ángela Altaba (FAM), Amaia Agirre (FAM), Júlia Casanovas (FEEC), Ruth Fornós (FEEC) i Amaia Segurola (FNDME).

Un missatge que inspira

Com resumeix Reyes de Miguel Renedo, vicepresidenta d'Igualtat de la FEDME entre 2021 i 2024: “Abriendo Camino” per esquerdar muntanyes de vidre, mostrant a través d'impactants imatges que l'alpinisme femení no té barreres infranquejables. Apassionant documental per a les amants de les muntanyes i inspiració pura per a les noves generacions, perquè els somnis i il·lusions ens pertanyen a totes i a tots”.

Produït per Mediaps i amb l'esmentat suport d'Iberdrola a través del programa Universo Mujer i altres com el CSD, projectes com 'Abriendo Camino' se situen com un altaveu de la igualtat i la superació a la muntanya, demostrant que no hi ha cim o ruta impossible per a les dones.

Per a més informació sobre el projecte de ‘Abriendo Camino’ fes clic aquí