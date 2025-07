La Nocturna de Vilafant celebra el seu desè aniversari amb més de cinc-cents participants

La Nocturna de Vilafant va celebrar aquest cap de setmana el seu desè aniversari amb una edició que va batre rècords de participació. Més de 500 persones van recórrer els camins del municipi en aquesta cursa nocturna, ja consolidada com una cita ineludible de l’estiu a la comarca.

Organitzada pels i per les joves de Vilafant, aquesta edició especial va estar plena de sorpreses: una espectacular sortida amb pilotes inflables, animació amb batucada, regals durant el recorregut i diversos sortejos. A més, per commemorar els 10 anys de La Nocturna, tots els participants que van completar els circuits de 5 o 10 km van rebre una medalla commemorativa.

Pau Rojas, guanyador masculí. / AJ Vilafant

El recorregut de 10 km cronometrat va tenir com a guanyador el jove vilafantenc Pau Rojas, amb un temps de 39 minuts i 54 segons. En categoria femenina, la més ràpida va ser Abril Pallisera, amb un temps de 48 minuts i 3 segons.

La Nocturna no és només una cursa, sinó un projecte de participació juvenil. Els joves del municipi s'encarreguen del marcatge de l’itinerari, dels punts d’avituallament i, enguany, també de l’entrega de les medalles. L’activitat es coordina des de l’Espai Jove amb el suport dels joves de la Revolució Jove i la col·laboració de voluntaris i voluntàries del poble.

Un punt d'avituallament posterior a la cursa. / AJ Vilafant

Un dels moments més esperats de la jornada va ser el bany nocturn a la piscina, una experiència refrescant i única que va permetre als participants relaxar-se després de l’esforç físic.

"Estic molt orgullós de totes les persones joves i voluntàries que han fet possible l’èxit d’aquesta desena edició. Per mi, com a regidor de Joventut i també com a un dels joves que va ajudar a organitzar les primeres edicions, és molt satisfactori veure com aquest projecte ha crescut gràcies a l’esforç i la implicació dels i les joves i totes les persones que, any rere any, s’hi sumen per fer-la possible", va expressar Víctor Grau, regidor de Joventut i Esports.

L'entrega de medalles. / AJ Vilafant

"Cada estiu, Vilafant vibra amb La Nocturna, una cursa que va néixer pensada per a la joventut, però que amb els anys ha esdevingut una cita destacada del calendari festiu. Avui dia, és un punt de trobada per a famílies i veïns de totes les edats. La implicació creixent de la comunitat fa que aquest esdeveniment sigui molt més que una cursa: és un reflex del nostre compromís col·lectiu i del vincle amb el poble", va concloure l’alcaldessa Montse de la Llave.