Juanjo Segura no continuarà a la banqueta de l’Adepaf

Ja es coneixen les tres primeres baixes de l’Adepaf després del descens a Primera catalana. La més sonada és la de la banqueta. Juanjo Segura no continuarà com a entrenador de l’equip un any després d’agafar el càrrec. Pel que fa a la plantilla, Pol Gifreu i Yoinel Victòria són els dos primers noms que el club ha anunciat com a baixa de cara a la temporada 2025/2026.