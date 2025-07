Escalada i superació, així es va viure la Copa del Món de Dificultat a Madrid

Durant tres dies, més de 40.000 persones han viscut de prop una de les grans cites internacionals de l'escalada, que ha convertit el recinte firal d'Alcobendas en el cor mundial d'aquest esport. La localitat madrilenya ha estat una de les sis seus de la Copa del Món d’Escalada en la modalitat de dificultat, en un esdeveniment que ha sabut combinar l’emoció de l’alta competició amb l’oci i la cultura esportiva.

Organitzat per Prensa Ibérica, la Federació Internacional d'Escalada Esportiva (IFSC) i B3, amb l'impuls de la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament d'Alcobendas, l'esdeveniment va comptar amb el suport de Renfe, que va contribuir a aquesta experiència amb diverses accions, entre elles un fotomaton instal·lat al mateix recinte firal que va permetre als assistents immortalitzar i conservar un record de la cita.

L'escalada simbolitza com pocs esports la superació personal, l'esforç constant i la cerca de nous reptes. Valors que Renfe comparteix i que es van reflectir en cada moviment dels prop de 170 escaladors d'elit que van competir a la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025. Entre ells, noms com el sud-coreà Dohyun Lee; el nostre medallista olímpic Alberto Ginés, que va oferir una actuació memorable davant d'una grada entregada; el japonès Satone Yoshida; o Annie Sanders, guanyadora a la categoria femenina amb una actuació impecable. També van brillar esportistes com Laura Rogora, Brooke Raboutou, que van completar un podi carregat de talent i emoció.

Fotomaton de Renfe a la Copa del Món d'Escalada de Dificultat 2025 a Alcobendas / .

Tot això acompanyat d'un ambient festiu, en què la gastronomia, la música i la cultura esportiva no van deixar de ser-hi presents. El macroesdeveniment va reunir celebritats i autoritats del món de l’esport i l’escalada des de la seva jornada inaugural amb l’obertura del recinte firal. Per allà van passar la gimnasta Ana Arnau i el taekwondista olímpic Jesús Tortosa, a qui es van sumar l'alcaldessa en funcions d'Alcobendas, Rocío Alcántara, i el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Alcobendas, també Jesús Tortosa. La cita, que es va celebrar del 17 al 19 de juliol, va comptar a més amb la presència d'altres grans esportistes com l'esgrimista olímpica Lucía Martín-Portugués, amb importants podis a Copa del Món; Chuso García Bragado, referent de la marxa atlètica, i llegendes de l'escalada com els germans Pou i Chris Sharma. Tots ells van inspirar el públic amb les xerrades, les demostracions d'habilitat i la presència al mur popular, obert per a ús lliure de tots els assistents.

El viatge que impulsa Renfe

L'emoció va estar present des del primer moment en una Copa del Món que va anar de menys a més. La jornada de divendres va arrencar amb la ronda classificatòria, en què els espanyols Alberto Ginés, Guillermo Peinado i Geila Macià van aconseguir el pas a semifinals. A la nit, Ginés va tornar a demostrar el seu nivell amb una actuació sòlida, com ens té acostumats, assegurant la seva plaça a la gran final.

El dissabte, el recinte firal d'Alcobendas es va omplir fins a la bandera per viure una nit espectacular. A les 20.30 h va començar la final femenina amb una ruta tan tècnica com exigent, que incloïa un llançament —un moviment dinàmic— que posava a prova reflexos i precisió. En una emocionant pugna, Annie Sanders va aconseguir assolir el top i aconseguir la medalla d'or. La van seguir la italiana Laura Rogora (plata) i la nord-americana Brooke Raboutou (bronze), recent medallista a París 2024.

Laura Rogora, medalla de plata a la Copa del Món IFSC 2025, Alcobendas (Comunitat de Madrid) / . / .

A les 21.30 h va ser el torn de la categoria masculina. Alberto Ginés, en plena forma aquesta temporada, va oferir un moment inoblidable: després de superar una secció especialment complexa d'agafades grogues, va aconseguir la presa número 40, col·locant-se com a líder provisional i assegurant-se una medalla. Només el sud-coreà Dohyun Lee —podi recent a la Copa del Món de Boulder a Salt Lake City— va aconseguir superar aquesta marca amb un 40+, alçant-se amb l'or. El bronze va ser per al japonès Satone Yoshida.

La medalla de plata de Ginés va ser rebuda amb una ovació que va retrunyir al recinte, un reconeixement a la seva entrega, talent i constància. Un exemple de superació que connecta amb els valors que van impulsar aquesta cita… i també amb el suport de Renfe, que va acompanyar aquest viatge cap al cim recolzant l'esdeveniment amb diverses iniciatives pensades per viure'l i recordar-ho.

Així, la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025 no només va ser una celebració del talent i la competició, sinó també una autèntica festa de passió per l'esport i la comunitat.

Renfe ha acompanyat cada pas en aquest viatge cap a noves fites, tot recordant-nos que cada esforç mereix ser viscut, compartit i celebrat Perquè arribar al cim és només el començament de noves aventures.