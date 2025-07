Berni Álvarez, conseller d’Esports de la Generalitat: "A la Costa Brava es farà la millor Ryder de la història"

És un dia feliç?

Estem realment satisfets, molt feliços. Creiem que ha sigut un camí llarg, gens fàcil, però en definitiva i el que tots volem és que tenim la Ryder a Girona i Catalunya. A més amb un model de molta sostenibilitat i amb molta part social. Aquest camí cap a la Ryder, que nosaltres anomenem Road to Ryder, començarà l’any 2026 i es veurà com l’impacte de la Ryder no només serà l’esdeveniment, sinó que hi hagi moltíssims fets entorn de la competició.

Les negociacions han sigut complicades? Creu que l’anterior Govern ho va deixar encarrilat?

No van ser fàcils. Quan vam arribar al Govern ens vam trobar un document, una possibilitat, amb un acord del Consell de Ministres del 2023. Volíem intentar tirar endavant i buscar un acord beneficiós per a totes les parts. Crèiem que hi havia una sèrie de coses que s’havien de retocar sí o sí, perquè arribés aquest desenllaç final i que la Ryder arribés a Girona el 2031. Tot això ha suposat una negociació, que no ha sigut fàcil, però també he de dir que totes les parts implicades han tingut molt bona predisposició. Tot i que de vegades les exigències eren realment altes, hem arribat a bon port tot i que estem orgullosos de poder dir que a Girona, a la Costa Brava i a Catalunya es farà la millor Ryder de la història.

Posar d’acord tantes parts no serà fàcil?

Tots els agents implicats, com el Consell, la Diputació, Turisme de Catalunya, Generalitat, com fins i tot la part privada, hem volgut des del principi tenir molta voluntat i encaixar aquest trencaclosques perquè les condicions que nosaltres posàvem a sobre de la taula amb tot aquest Road to Ryder i amb el mateix esdeveniment encaixessin i fossin de manera satisfactòria per a tots. És a dir, que tothom estigués en els seus marges de negociació, però també sempre amb aquestes premisses marcades per nosaltres. Aquesta part social, esportiva i mediambiental va acabar marcant la negociació, juntament amb aquest camí cap a la Ryder. La Ryder Cup ha entès perfectament l’exigència de totes les parts, ha entès que nosaltres anàvem tots a l’una. Realment no ha sigut fàcil, però ha sigut per part de tots molt respectuosa i al final hem pogut arribar a un acord molt beneficiós per a tots els sectors. I el benefici és sobretot pel territori, perquè ens situa d’una manera molt clara al màxim nivell mundial d’esdeveniments esportius. A més, amb aquest afegit, fins i tot la Ryder ens ha dit que mai havia tingut tantes exigències de la part social, mediambiental i esportiva prèvia a un esdeveniment.

Quants diners acabarà aportant la Generalitat?

Divendres es fa un acte públic i a partir de llavors, també perquè amb Ryder hem quedat així, començarem a donar molts més detalls del que és la relació contractual amb ells.

La Ryder Cup transcendeix l’àmbit esportiu. Per exemple, en l’edició del 2023 es diu que 270.000 persones van viatjar a Itàlia durant la setmana de la competició. Quin creu que serà l’impacte de la competició a les comarques gironines i Catalunya?

Tenim els números de l’edició de Roma i tindrem els números de l’edició de Nova York d’aquest any, però en aquests moments no és transcendent per a nosaltres posar-nos a valorar les possibles dades en l’àmbit d’assistència de públic. Ja sabem que per si mateix és un gran esdeveniment i que portarà gent. Sí que volem posar en valor que és un turisme de qualitat, un turisme que visitarà tot el territori, més enllà de la Costa Brava. Els efectes seran molt positius. Cal tenir en compte que molts actes previs a la Ryder es distribuiran pel territori. Moltes de les accions socials, que ja estan tancades als annexos amb aquesta relació contractual amb la Ryder, també es realitzaran a tot el territori. És a dir, que hem volgut que sigui un esdeveniment amb un epicentre com és la Costa Brava, però que serà un esdeveniment de país.

El projecte, llargament reivindicat per institucions i entitats econòmiques, ha rebut també crítiques per part d’alguns sectors. Què els diria?

Jo els diria que la nostra autoexigència i l’exigència que s’ha posat sobre la taula perquè sigui un gran esdeveniment ha sigut molt alta. Volem que sigui el millor esdeveniment del 2031 a escala mundial. Pensem en totes les casuístiques i pensem en tothom que pot estar afectat. Econòmicament, és clar, quant a generar més llocs de treball. Socialment també tindrà efectes positius, i ambientalment hem sigut molt exigents amb el que suposava que arribés la Ryder Cup.

