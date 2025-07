El Barça ultima la venda de Pau Víctor a l’Sporting de Braga per 12 milions més tres en variables

Era el cinquè davanter en el Barça de Flick. Per darrere dels tres titulars (Lamine Yamal, Lewandowski i Raphinha) i del primer suplent: Ferran Torres. Però Pau Víctor sí que estava per davant d’Ansu Fati. Ara, el club blaugrana negocia la venda del jugador de Sant Cugat a l’Sporting de Braga en una operació econòmica avançada per Pol Ballús a The Athletic, que representaria un negoci rodó.

El vendria per 12 milions d’euros més tres en variables. I quedar-se amb Pau Víctor la passada temporada li va costar al Barça tan sols tres milions d’euros, els que va haver d’abonar al Girona per executar la seva clàusula de rescissió.

La presència de Carlos Vicens, el que havia sigut ajudant de Pep Guardiola al Manchester City i que s’estrena ara com a nou entrenador de l’Sporting de Braga, ha sigut fonamental en aquesta operació, que també manejava l’oferta del València, però molt menys important per al Barça en el pla econòmic.

D’aquesta manera, el club va obtenint, a poc a poc, i sense grans vendes fins ara el marge salarial per anar inscrivint els dos fitxatges d’aquest estiu (Joan Garcia i Rashford) i Szczesny, renovat fins al 2027, amb la fórmula de l’1x1.

397 minuts, 2 gols

Al davanter, de 23 anys, li va anar de meravella la temporada de cessió al Barça Atlètic, dirigit llavors per Rafa Márquez. Pau Víctor va explotar de tal manera amb el filial blaugrana que es va quedar al primer equip, tot i que ha tingut una presència testimonial. Amb prou feines ha jugat 29 partits. En realitat han sigut 29 estones perquè no va completar ni una sola vegada els 90 minuts d’un partit. Va marcar dos gols (contra l’Osasuna i el Mallorca, tots dos a la Lliga) i va regalar una assistència. Només 379 minuts va estar a la gespa.

Ara, amb l’arribada de Marcus Rashford, ja no tenia cabuda en el projecte de Flick. I Deco, el director esportiu del Barça, continua obtenint excel·lent rendiment econòmic del talent jove excedent que no troba el seu lloc al primer equip. Aquest estiu ha venut Pablo Torre al Mallorca per cinc milions d’euros (el que li va costar al club quan el va portar del Racing de Santander), ha tret sis milions més perquè el Como de Cesc Fàbregas s’ha quedat en propietat amb Álex Valle, el lateral esquerrà, i ara 12 com a mínim per Pau Víctor, tot i que el 30% d’aquesta venda pertany al Girona. L’executiu ha alleujat la pesada càrrega econòmica de la fitxa d’Ansu Fati, una de les més alta del vestidor, a qui ha cedit al Mònaco, que assumeix, almenys, el 50% de la fitxa.