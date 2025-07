La Ryder Cup a Catalunya ja és oficial: Caldes de Malavella serà la capital del golf mundial el 2031 després d’àrdues negociacions

La Ryder Cup a Catalunya ja és una realitat després de més de dos anys de negociacions i de laboriosa gestió. Una incertesa sobre la quantia de l’aportació pública i la privada ha prolongat el procés. Però el final és feliç: el majestuós recinte de Camiral Resort Golf & Wellness de Caldes de Malavella, conegut entre els golfistes com el PGA, acollirà el 2031 una de les competicions més especials i que més passions desperta en el calendari esportiu mundial.

La nota que feia tant temps que esperava va arribar al migdia des de les oficines d’Anglaterra de la Ryder Cup Europe, organitzadora de l’esdeveniment. El nom oficial és llarg: Camiral Costa Brava Barcelona Catalonia Spain. Ja es trobarà la manera d’abreujar-lo. Prova que el part ha sigut complicat és que fins al matí d’avui hi havia documents oficials pendents de firma tant a Madrid com a Barcelona.

La Ryder Cup enfronta els 12 millors jugadors d’Europa contra els dels Estats Units des de 1928 en una cita que és bianual, que alterna els dos continents i que ha generat una infinitat de batalletes llegendàries de l’esport. Sol ser imant per a milers d’aficionats al golf abans, durant i després de la competició (uns 270.000 van viatjar a Itàlia només en la setmana de l’edició del 2023). Per això totes les parts involucrades remarquen l’enorme retorn en forma de turisme de qualitat que fomenta un esdeveniment com la Ryder.

El projecte de portar la competició a Camiral Resort, propietat de l’empresari irlandès Denis O’Brien, es va posar sobre la taula fa anys, impulsat per la Reial Federació Espanyola de Golf, amb totes les connotacions i al·legacions econòmiques, polítiques i mediambientals imaginables. Se’n va discutir al Parlament, al Senat i els centres de decisió política. Tot va ser fàcil i greixat a Madrid; en canvi, va costar més a Barcelona. Es va accelerar, es va alentir i fins i tot es va encallar al llarg del temps.

Una nova fase d’estudi

El canvi en el Govern, amb l’entrada del PSC, va obrir una nova fase d’estudi que va posposar un anunci que semblava imminent el 2024. Es requeria més temps, més negociacions a diverses bandes. L’àrea de Presidència va assumir directament la gestió de la candidatura en vista de la inversió necessària i les amargors produïdes per la Copa Amèrica de vela. Els últims mesos, coincideixen les parts, les converses van experimentar una forta accelerada, amb el pressupost, per sota dels 120 milions d’euros, enmig de la trama.

Ja estava compromesa l’aportació del Govern central, del CSD, de la Diputació de Barcelona i de Girona, de l’Ajuntament de Caldes de Malavella (no així el de Girona, governat per la CUP) i també de Camiral. Els 40 milions que havien d’anar a càrrec de la Generalitat. Se’n van jutjar massa per a les arques públiques i es van buscar patrocinadors privats per compartir el cost. El retard fins a quadrar totes les peces del puzle ha provocat que es divulgués abans la seu de l’edició del 2033, a San Francisco, que la del 2031.

Només una vegada en el passat la Ryder Cup va passar per Espanya. Va ser el 1997 a Valderrama (Cadis) i encara es cullen fruits d’allò en forma de l’adinerat turisme del golf. Es pot recordar que el CSD s’ha compromès a la promoció del golf a Espanya durant els set anys anteriors i cinc posteriors a l’esdeveniment de Camiral, que ja es va proposar sense sort per a l’edició del 2023. "Aquesta competició possibilita un retorn econòmic present i futur que fa sostenible i rendible la inversió requerida", va valorar al seu dia el Consell de Ministres. Hi ha càlculs que l’impacte serà d’uns 1.300 milions al llarg dels anys.

Retocs significatius

El projecte al llarg dels mesos ha experimentat importants variacions. Es va desestimar la construcció d’un tercer recorregut que comportés adossada una urbanització de 185 vivendes amb arguments mediambientals. Es va optar al final per fusionar els dos camps de Camiral, el Tour i l’Stadium, i crear un escenari de màxim nivell. Ara hi faltaria construir una grada al tee del forat 1 per a uns 15.000 espectadors, aproximadament. Hi ha les condicions per adaptar el complex a les necessitats de seguretat, ‘hospitality’ i flux assistencial d’un monstre com la Ryder.

Els camps pròxims se’n començaran beneficiar ja a partir de l’any que ve de l’efecte de la designació amb la disputa de tornejos oficials del DP World Tour, dels anomenats Road to Ryder, amb estrelles de primera fila, i de tota mena de tornejos d’aficionats. A Camiral el flux competitiu començarà tres anys abans. Al capdavall, i aquest ha sigut un element important amb aquesta aposta, es persegueix popularitzar el golf a Espanya, encara molt per sota en comparació a altres països. Als EUA i la Gran Bretanya, per exemple, no és l’esport de vernís elitista que es veu aquí.

En qualsevol cas, després de tota la intriga, l’espera ja s’ha acabat. El reelegit president de la Federació Catalana de Golf, Ramon Nogué, va indicar recentment que la Ryder Cup "és com un AVE que va de Madrid a Barcelona. Ha passat per Guadalajara, per Lleida, per Tarragona i pràcticament ja està entrant a l’estació de Sants". En ocasions, pels retards, ha semblat més aviat un tren de rodalies, però ara ja pot dir-se que el comboi ha arribat a Sants. La Ryder Cup catalana és finalment una realitat.