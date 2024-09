El Peralada i l’Escala, a punt per Tercera

El CF Peralada i el FC l’Escala són els dos únics equips altempordanesos de Tercera Federació i, per això, seran també els dos primers representants de la comarca en començar la lliga. Ambdós clubs estan a punt per la primera jornada de competició, aquest cap de setmana vinent. L’Escala ho farà primer, aquest diumenge a les dotze del migdia. S’estrenarà de local davant el Reus Futbol Club, repetint així la primera jornada de la temporada passada. L’equip tarragoní va guanyar llavors per 4 a 0.

Imatge del partit amistós entre el Peralada i el Palamós. / CF Peralada

Per la seva banda, el Peralada jugarà diumenge a les sis, també com a local. Els d’Àlex Marsal reben el Girona B, un dels equips que més s’ha reforçat i que està cridat a ocupar la part alta de la classificació. Els xampanyers tenen bons precedents contra el filial dels de Montilivi, contra qui van sumar una victòria i un empat en els duels de l’any passat.

Ambdós equips han disputat, aquest últim cap de setmana, els seus últims amistosos de pretemporada. El Peralada va acabar la preparació amb bones sensacions, gràcies a una clara victòria contra el Palamós (3 a 0). En un partit disputat al Municipal de Peralada, els xampanyers van imposar-se gràcies als gols de tres dels seus killers: Khalid, Aliou Traoré i Bamta Bande, aquest últim de penal. Per la seva banda, l'Escala va caure contra un rival de categoria inferior, el Lloret, per 4 a 3. En un partit marcat per una primera part frenètica amb cinc gols, els anotadors escalencs van ser els germans Marc i Gerard Pouget i Marc Gelmà.