L’Esplais goleja en el duel altempordanès de Copa Catalunya

L’Esplais continua intractable en l’inici de la temporada. L’equip d’Andreu Donat i Enric Ferrer va vèncer amb autoritat contra el Camallera, en l’enfrontament de primera fase de la Copa Catalunya, que enfrontava els campions altempordanesos dels grups 1 i 2 de Quarta Catalana.

Els castellonins van guanyar per 0 a 4 en un matx que van dominar, però que no es va acabar de resoldre fins als minuts finals, quan van anotar els tres últims gols. Els golejadors van ser Nadir, Oscar Arjona i Aliou, per partida doble. L’Esplais tornarà a jugar aquest cap de setmana vinent en la segona fase. S'enfrontarà al Vilablareix, equip recentment ascendit a Segona Catalana.