El Figueres cau amb contundència en el 1r Trofeu Tito Vilanova

El Figueres va celebrar el 1r Trofeu Tito Vilanova aquest passat dissabte, en un partit que va servir per a presentar la plantilla al Municipal de Vilatenim. La primera edició del trofeu, però, va tenir un final amarg pels interessos unionistes. L’equip d’Hèctor Simón va ser superat clarament pel Girona B i va caure per 0 a 4. El filial gironí, rival del Peralada en la primera jornada de Tercera, va castigar els locals especialment en la primera meitat. Durant el segon temps el Figueres va mostrar una millor imatge, però no va ser capaç de maquillar el resultat i va rebre un últim gol en contra.

La Unió jugarà quatre partits més de pretemporada abans de la primera jornada a la Lliga Elit. Els següents enfrontaments seran dimecres 4, al camp de la UE Tossa; dissabte 7, a l'Estadi Costa Brava contra el Palamós; i diumenge 8, al camp del Marca de l'Ham. Tres partits a domicili en una setmana en els quals el Figueres buscarà refer-se del cop contra el Girona B i recuperar les sensacions que va mostrar en els primers amistosos.