TorreMirona, un oasi de futbol amb el Mundial 2030 a l'horitzó

"A l'hora de triar el lloc on fer la pretemporada els equips valoren tres temes clau: l'alimentació, el descans i el camp de futbol. Si una d'aquestes falla, ja no surten contents". El món del futbol s'ha anat tornant més i més primmirat i els stages de pretemporada no n'estan exclosos, amb clubs que filen prim per tal de començar els entrenaments al màxim nivell possible. En aquest nínxol de mercat es mou des de fa uns anys l'Hotel TorreMirona. Amb la figura del figuerenc Àlex Rojas al capdavant, el resort de Navata rep equips de futbol i els facilita l'estada i la preparació. A l'horitzó treu el cap l'elecció per a ser subseu del Mundial 2030, un repte que il·lusiona i que incentiva a continuar millorant.

TorreMirona rep equips des de fa més de quinze anys. Ha plogut des que el Villarreal de Pellegrini, Forlán i Riquelme s'allotjava a Navata i jugava amistosos contra equips de la zona. Llavors era un fet excepcional, més curiós que altra cosa, però ja fa uns anys que l'hotel hi ha apostat del tot. Àlex Rojas explica que l'establiment va decidir fer un pas endavant i focalitzar-se en les estades d'equips de futbol. Rojas va arribar per a centrar-se en aquest aspecte i fer un pas endavant que no ha tardat a donar els seus fruits, especialment en els darrers dos anys. "És quan hem fet el salt més important, ja no per nombre d'equips sinó per la professionalització que hem aconseguit", explica. Però, més enllà d'oferir un hotel i unes instal·lacions per entrenar, què més s'ha d'oferir?

Àlex Rojas, organitzador de les estades a Torremirona / Cedida

Molt més que oferir allotjament

"Hem anat veient les necessitats dels equips". En aquest fet es basa gran part del que fa Rojas: posar les coses fàcils als clubs que s'allotgen a TorreMirona. Concertar partits amistosos, adaptar-se a la dieta i als horaris de cada equip, organitzar sortides -també d'oci- i, de tant en tant, satisfer també alguna necessitat puntual més estranya, com aconseguir una consola de videojocs per a un jugador. El figuerenc explica que es passa les vint-i-quatre hores al costat dels jugadors que s'allotgen a l'hotel. "Des que es desperten fins que se'n van a dormir" en convivència, fet que sovint porta a conservar la relació més tard i a crear vincles personals, tant amb els futbolistes com amb els membres de l'staff.

L'hotel també ha anat mutant per adaptar-se, pas a pas, a l'acollida d'equips de futbol. A les instal·lacions s'hi ha fet un gimnàs propi, s'ha adequat una sala gran d'àpats, s'ha adaptat una zona de lavabos i un magatzem... I s'ha posat al dia la gespa del camp de futbol, que ara es replanta abans de l'estiu i l'hivern per no quedar danyada en cap època de l'any. "Podem rebre un encàrrec inesperat en qualsevol moment de l'any. Un equip que està passant per una mala ratxa i vol concentrar-se uns dies, una estada improvisada durant una aturada de seleccions... Per això, el camp ha d'estar sempre en condicions", valora Rojas.

La selecció dels Estats Units en el seu pas per Torremirona. / Cedida

De contactar a ser contactats

Aquest any, durant l'estiu, s'han allotjat sis equips al resort: els equips masculins de l'Espanyol, el Toulouse, el Girondins de Bordeus i el Queens Park Rangers i els femenins del Birmingham City i l'Al-Ittihad. Aquest últim encara hi és i representa el mercat àrab, que TorreMirona sol explorar a través d'agències internacionals. És una de les maneres que té l'espai per captar equips, una tasca que cada cop resulta més senzilla gràcies al boca-orella. Àlex Rojas explica que "al començament anava a tocar moltes portes i contactava amb molts equips per si estaven interessats, però ara ja ens solen arribar les peticions des dels mateixos clubs". La millor eina de comercialització, explica, la fan els equips des de les seves xarxes socials i a través del seguiment mediàtic que alguns tenen. "Equips com el Girona o l'Espanyol mouen molt i fan que l'hotel surti cada dia al telenotícies". A banda, el món del futbol és més petit del que sembla i, quan un entrenador se'n va satisfet, sempre pot voler tornar més endavant encara que sigui amb un equip diferent.

TorreMirona competeix a la província de Girona amb dos espais, el Royalverd Training Center de la Vall d'en Bas i l'Hotel Camiral de Caldes de Malavella. La relació, relata Rojas, està lluny de ser de dura competència i s'apropa molt més a la sinergia. "Treballem plegats i ens truquem gairebé diàriament", reconeix. Tenir una relació de competència positiva els beneficia especialment a l'hora de concertar partits amistosos, que molts cops enfronten equips allotjats a la vegada en dues d'aquestes instal·lacions.

Les instal·lacions de l'Hotel TorreMirona, amb el seu camp de futbol, en una imatge aèria. / Cedida

Amb el Mundial a l'horitzó

L'Hotel TorreMirona treballa, des de fa pocs mesos, amb un objectiu ambiciós a llarg termini. Les instal·lacions navatenques han estat escollides recentment per ser subseu del Mundial 2030 que es disputarà entre Espanya, Portugal i el Marroc. L'elecció va ser una "sorpresa" per Àlex Rojas, però representa "el fruit del treball recent". Ser subseu al Mundial significa que TorreMirona allotjarà, durant la celebració de l'esdeveniment, una de les seleccions participants. Un repte majúscul per a tota la zona i que està cridat a acaparar una atenció mediàtica inèdita a l'espai, però que també suposa una sèrie de reptes als quals l'hotel haurà de fer front.

La FIFA té molts requisits que les subseus han de complir. Un dossier inacabable que encara ni es coneix del tot i que obligarà TorreMirona a incorporar certs avenços entre els quals destaca la construcció d'un segon camp de futbol. Hi ha sis anys de marge, que no són pocs, però l'organització tindrà una fita a l'horitzó que no li permetrà relaxar-se en cap moment. Una bona oportunitat, al cap i a la fi, per a fer créixer el projecte i per a mantenir la il·lusió. "És una bona oportunitat per a invertir, tenim la idea de millorar cada any", projecta Àlex Rojas. L'organitzador d'estades explica que l'oportunitat d'allotjar una selecció internacional repercutirà en tota la zona i posarà Navata, Figueres i l'Alt Empordà al mapa. Encara té la incògnita de quin serà l'equip que decidirà estar-se a les instal·lacions, un fet que segurament no se sabrà fins poques setmanes o mesos abans de l'inici del Mundial. No és un tema que preocupi, ja que Navata compta amb l'aventatge de no estar lluny de Barcelona, on es disputaran partits en dos estadis: el Camp Nou i l'RCDE Stadium.