Paquito, un gran entrenador, incomprès a Figueres

Ha mort als 86 anys Francisco García Goméz, «Paquito». Llegenda futbolística al València dels anys seixanta, la seva trajectòria com a entrenador és de les més destacades del futbol espanyol. Va aconseguir l’ascens a Primera amb el Racing (1993), Rayo ( 1995) i Vila-real (2000). Com a futbolista, va jugar a l’Oviedo i al València, i va ser internacional amb Espanya. «Paquito venia amb un llibre i t’explicava una faula. T’intentava arribar a través dels llibres», va comentar l’entrenador del Girona Míchel en una entrevista al diari «As» el novembre passat. Un jove Míchel, de 19 anys, va jugar quatre partits en l’ascens del Rayo, amb Paquito a la banqueta, de la temporada 1994-95.

A la seva brillant trajectòria, hi va quedar un regust amarg de l’única temporada que va entrenar el Figueres, la 1986-87, malgrat signar l’equip empordanès una de les millors lligues dels set anys que va militar a Segona A. Aquell Figueres, que tenia jugadors com Pitu Duran, Gratacós, Valentín, Garcia Pitarch, Quim Ferrer o l’alemany Müller i el serbi Bosnjac, va acabar en setena posició a només tres punts de la promoció d’ascens a Primera (les victòries encara només valien dos punts), després de lluitar durant quasi tot l’any en els llocs d’ascens. Llevat de la promoció a Primera contra el Cádiz (91-92), aquella temporada amb Paquito va ser la que el Figueres va tenir més a prop l’ascens.

Paquito va cavar la seva tomba, involuntàriament, en una eliminatòria de Copa contra el Sabadell. Ni el president, Emili Bach, ni gran part de l’afició, li van perdonar que jugués el partit de tornada amb els teòrics suplents. En aquella època, encara no era gaire freqüent que els partits de Copa els juguessin els menys habituals, però Paquito ja ho tenia clar: «Crec que molta gent no combrega amb mi per aquests plantejaments, perquè per ells el titular és titular i el suplent és suplent», i va afegir irònicament: «Veuríeu la quantitat d’equips que sortirien si cada persona es dedica a fer un onze titular amb aquesta plantilla».

La directiva del Figueres s’havia pres tant a pit aquella eliminatòria que va oferir una prima de 100.000 pessetes a cada jugador (600 euros d’ara, però que l’any 1987 era una quantitat molt respectable) per superar un Sabadell que militava a Primera i tenia jugadors com Periko Alonso, Esteve Fradera o Jordi Vinyals. Tot i no jugar amb els teòrics titulars, el Figueres va quedar eliminat a la tanda de penals (1-0 a casa, i mateix resultat a la Nova Creu Alta) després de ser infinitament superior en els dos partits, especialment a Sabadell.

«És clar que me’n recordaré de l’eliminatòria de Copa», va dir Paquito a final de temporada. Després d’haver sentit molts xiulets durant tot l’any, a l’últim partit els jugadors, malgrat que ell s’hi resistia, el van fer sortir al mig del camp, on va rebre, un reconeixement tardà de l’afició: «Encara que sigui l’últim dia, és maco que el públic t’aplaudeixi», va dir com epíleg del seu pas per Figueres.

La posterior trajectòria de Paquito va demostrar que el Figueres havia comès un immens error amb ell. Tenia l’entrenador ideal per aconseguir un ascens a Primera, que mai no va arribar. A la temporada posterior a Paquito, el Figueres es va gastar molts diners per reforçar l’equip (Moratalla, «Tintín» Márquez, Mauri, l’irlandès Bayly...) però ni Jordi Gonzalvo, ni Joaquín Peiró, els dos entrenadors d’aquell any, van superar la campanya de Paquito.

