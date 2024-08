Camallera i Esplais, els dos campions altempordanesos de Quarta, s'enfronten a la Copa Catalunya

El CF Camallera i el CF Esplais, els dos campions altempordanesos de Quarta Catalana la temporada 2023-2024, s'enfrontaran en la primera eliminatòria de la Copa Catalunya. L'accés a la següent ronda es decidirà a partit únic i es disputarà al Municipal de Camallera, aquest diumenge a les sis de la tarda.

D'aquesta manera, els dos representants altempordanesos estrenaran el nou format de la Copa Catalunya. La competició unifica, enguany, les anteriors Copa Catalunya Absoluta i Amateur. El torneig reuneix tots els campions de cada grup del futbol territorial català (des de Quarta Catalana fins a Lliga Elit) i tots els equips catalans a partir de la 3a Federació, la competició estatal més baixa. El Camallera i l'Esplais seran els únics representants altempordanesos a la Copa Catalunya fins a la quarta ronda, que es jugarà a l'octubre i ja sumarà el Peralada i l'Escala de 3a RFEF.

El Camallera celebrant el títol de campió de Quarta. / Edu Martí

Mateix premi, camins diferents

Castellonins i camallerencs s'han guanyat el bitllet a la Copa gràcies a proclamar-se campions dels grups 1 i 2 de Quarta Catalana, respectivament. Ho han fet, això sí, per camins molt diferents. L'Esplais va imposar-se amb molta comoditat a la seva lliga, amb un any gairebé impecable i una de les temporades més completes que es recorden a l'última categoria territorial. Amb un total de 82 punts, van acabar imbatuts les trenta jornades i tan sols van cedir quatre empats. El Camallera, per la seva banda, va haver de patir el títol fins a l'últim segon: els de Lluís Juncarol i Xicu Ventalló van fer valdre el goal-average per imposar-se a l'Escala B, després de remuntar agònicament en la darrera jornada contra el Vilamalla.

El guanyador del partit accedirà a la següent ronda, que es jugarà el cap de setmana vinent, el 8 de setembre. En aquesta fase ja s'incorporaran els equips de Segona Catalana.