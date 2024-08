Aquests són els vuit rivals del Girona a la Champions

Era realment complicat fer cas a Míchel i estar pendent del partit, encara que fos l’estrena a Montilivi i en joc hi haguessin els primers tres punts després d’un empat al Benito Villamarín i una derrota al Cívitas Metropolitano. Per no dir impossible. A les grades de l’estadi, la gran majoria tenia un ull posat al mòbil o portava auriculars per seguir en directe el sorteig de Champions. Era el moment més esperat de la temporada, històric, i a més d’un se li va posar la pell de gallina només de pensar la magnitud de poder-ho viure. El nou format de la Lliga de Campions portarà al Girona a París, Milà, Eindhoven i Àustria per enfrontar-se al PSG, Milà, PSV i Sturm Graz, respectivament, mentre que vindran a la ciutat el Liverpool, Arsenal, Feyenoord i Slovan Bratislava. No està gens malament per començar -qui sap si n’hi haurà més un cop finalitzi la fase de grups-.

Aquests són els vuit rivals per al debut dels gironins a la màxima competició europea a nivell de clubs. El calendari de partits -amb l’ordre dels encontres, dates i horaris- no se sabrà fins demà quan ja s’hagin fet també els sorteigs de l’Europa League i la Conference League.

Els de Míchel, amb un dels coeficients més baixos perquè no tenen encara experiència a Europa, van quedar enquadrats en el bombo 4 juntament amb el Slovan Bratislava, Mònaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bolonya, Stuttgart, Sturm Graz i Brest. En el nou format de la Champions, que s’estrena aquesta temporada, cadascun dels 36 equips participants s’haurà d’enfrontar a vuit rivals diferents: dos de cada un dels quatre bombos, sense que pogués tocar un conjunt del mateix país. En aquest sentit, els blanc-i-vermells van evitar directament al Reial Madrid, Barcelona i Atlètic de Madrid.¡

Per la seva part, els d‘Ancelotti jugaran davant el Liverpool, Atalanta, Lille i Brest a domicili i Borussia Dortmund, Milà, Salzburg i Stuttgart al Santiago Bernabéu en un dels calendaris més complicats d’aquesta primera fase; els de Flick s’enfrontaran al Borussia Dortmund, Benfica, Estrella Roja i Mònaco a fora i Bayern -el tècnic alemany tornarà per primera vegada a Munic després de coronar al conjunt alemany amb el sextet-, Atalanta, Young Boys i Brest a casa; i els de Simeone visitaran al PSG, Benfica, Salzburg i Sparta Praga i rebran al Leipzig, Bayer Leverkusen, Lille i Slovan Bratislava.

La primera impressió

Com a equip participant en el sorteig, el Girona va tenir representació a la gala que va tenir lloc ahir a Mònaco. Hi va anar el president del Consell d’Administració, Pere Guardiola, que ràpidament va donar la seva primera impressió sobre el dictamen. «Ja que som a la Champions, hi anem amb tot. Ens han tocat els més difícils, però també els millors. La gala ha anat súper bé i el nou format fa molt bona pinta, podrem gaudir de partits impressionants tant a Montilivi com a fora», va assegurar.

Amb el partit contra l’Osasuna iniciat perquè el sorteig va finalitzar passades les set de la tarda, Guardiola va mostrar la seva aprovació a les destinacions: «No està malament anar a Milà». «És un grup molt difícil, sobretot per la dimensió, la història i el pressupost. No tenen res a veure amb nosaltres, però anirem a per ells. Míchel i l’equip van demostrar la temporada passada que poden competir contra qualsevol. Vam fer un paper impressionant a la Lliga espanyola i hem de seguir per aquest camí. Juguem onze contra onze i hem d’anar partit a partit. Alhora, ho hem de gaudir sense prejudicis. Podem intentar fer-los mal», va afegir.

Allhora, es fa referir al possible retorn d’Èric Garcia a Montilivi. «No he parlat amb en Quique. He llegit que el Barça dona el mercat per tancat, però encara queda un dia d’entrades i sortides. Veurem quina és l’última hora. El més normal és que demà -avui per al lector- hi hagi activitat», va explicar Guardiola.

Rivals històrics

La classificació a la Champions ha fet entrar en una dimensió on fa dècades que hi són la majoria dels seus rivals. Als gironins els ha tocat un dels grups anomenats «de la mort», amb sis equips duríssims i dos més ‘assequibles’ per trobar-se en el mateix bombo 4 (Slovan Bratislava i Sturm Graz). El Liverpool, Milà, PSV i Feyenoord han estat campions d’Europa al llarg de la seva història, mentre que el PSG i l’Arsenal han estat subcampions.

Per fer-se una idea ràpida del nivell dels rivals només cal fixar-se en els noms que hi ha a les plantilles. El Liverpool d’Arne Slot amb Darwin Núñez, Salah, Van Dijk, Gakpo i companyia; el PSG de Luis Enrique amb estrelles com Dembélé, Marco Asensio, Barcola, etc; el Milà de Paulo Fonseca amb Morata i Leao; o l‘Arsenal de Mikel Arteta amb Merino o Odegaard i una proposta de joc molt atractiva com els de Míchel.