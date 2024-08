Figueres i Olot recapten més de cinc mil euros en el Torneig TEA

Quatre equips del Figueres i l’Olot (primer equip masculí i femení, juvenil i Integra) es van enfrontar aquest dimecres a la tarda en el 2n Torneig Benèfic TEA, dedicat a donar suport a les famílies de persones amb autisme. L'esdeveniment va reunir unes tres-centes persones a l'Estadi Municipal d'Olot i va aconseguir una recaptació final de 5.250 euros per a l'associació TEA Garrotxa.

En l'àmbit esportiu, el Figueres va ser el guanyador de l'edició, emportant-se les victòries en els partits dels equips sènior masculí i femení. El matx entre el primer equip masculí dels dos conjunts va servir per a donar minuts als més joves i es va resoldre amb un 0 a 1 amb un gol d'Àlex Sánchez (65'). El partit entre sèniors femenins va representar l'estrena del nou projecte de Pere Cantenys a la banqueta i també es va resoldre per la mínima, amb un 1 a 2 amb gols d'Iris Vignes i Lydia Fernández. En l'enfrontament entre juvenils es va imposar l'equip garrotxí per la mínima mentre que el partit més entretingut de la tarda va ser el que van jugar l'Integra del Figueres i el Club Atletisme Garrotxa, saldat amb un 5 a 5 al marcador.