El 4t Torneig Nord de bàsquet reunirà 52 equips formatius de màxim nivell d'arreu d'Europa

Aquest dijous al migdia s'ha presentat a Castelló d'Empúries la quarta edició del Torneig Nord, una de les competicions de bàsquet formatiu de referència en l'àmbit català. El torneig reunirà cinquanta-dos equips masculins i femenins de categoria mini (sub-12) i infantil (sub-14). Enguany es disputarà els dies 6, 7 i 8 de setembre en categoria infantil i el cap de setmana següent, el 13, 14 i 15 de setembre, en categoria mini. Ho farà a cavall entre quatre dels pobles amb més tradició basquetbolística de l'Alt Empordà: Figueres, Peralada, Castelló d'Empúries i Llançà.

El Torneig Nord acollirà diversos dels millors equips de bàsquet formatiu de Catalunya i d'Espanya. En són exemples el planter del Barça, la Penya, el Valencia Basket, l'Uni Girona o el Sant Adrià. A més, el trofeu ha augmentat el nombre de conjunts internacionals i rebrà clubs de països com Bèlgica, Hongria o Suècia. Pel que fa a representants locals, n'hi haurà dos: l'Adepaf en categoria mini masculí i l'UCAP Peralada en mini femení.

Durant els sis dies de competició les jornades començaran a les deu del matí i tindran partits fins a les nou de la nit. Una de les novetats d'aquesta quarta edició és que tots els partits es jugaran amb reglament FIBA, a temps complet, i només tindran la petita variació que la mitja part serà de tres minuts, més curta que de costum.

Anna Massó, alcaldessa de Castelló d'Empúries, durant el seu parlament. / Roger Illa

Pepe Socorro, organitzador del Torneig Nord, ha explicat que "s'ha fet un petit pas endavant" pel que fa a la incorporació de nous equips europeus, un fet que, explica, "és un valor afegit". Socorro s'ha mostrat especialment il·lusionat amb la categoria mini femení, on enguany s'ha arribat als dotze equips, quatre més que en la passada edició. Serà el primer any que una de les competicions del torneig, la infantil, tindrà partits a les quatre seus durant el mateix cap de setmana. L'organitzador ha explicat que, per aquest motiu, s'ha reduït mínimament el nombre total d'equips participants per treure el màxim profit de les pistes disponibles.

Núria Escarpanter, alcaldessa de Llançà, ha participat en l'acte i ha destacat, durant el seu parlament, que el Torneig Nord ajuda a "desestacionalitzar" l'activitat del poble. Escarpanter ha explicat que el fet que la competició s'emplaci al setembre, un cop acabat l'estiu, "ajuda a tenir un impacte econòmic positiu sortint de la temporada". Jordi Masquef, diputat gironí d'Esports i alcalde de Figueres, ha incidit també en aquest punt i ha afegit que aquesta mena de col·laboracions entre pobles altempordanesos contribueixen a "posar en valor el patrimoni de la comarca".

També han participat de l'acte Rafa Girón, regidor d'esports de Castelló; Jaume Caball, regidor d'esports de Peralada i Anna Massó, alcaldessa de Castelló.