«Si aconseguim que els figuerencs s’animin, l’ascens arribarà»

La Unió Esportiva Figueres es prepara per una nova temporada a la Lliga Elit. Després de fregar l’ascens a Tercera el passat juny, el club altempordanès afronta un nou assalt que començarà oficialment d’aquí menys d’un mes. Mentrestant, l’equip es troba immers en una pretemporada que compta, de moment, amb bons resultats. Aquest dissabte 31 d’agost, a partir de les sis de la tarda, es disputarà el següent partit de preparació, un de ben especial. Serà el 1r Trofeu Tito Vilanova, contra el Girona B, que servirà per presentar l’equip a Vilatenim i per homenatjar la figura de l’històric exjugador i entrenador. Dani Sala, president, i Hèctor Simón, entrenador, expliquen a l’EMPORDÀ les sensacions i els objectius per aquest nou any.

Abans de res... Què significa aquest trofeu Tito Vilanova pel Figueres?

(Dani Sala) No teníem un trofeu de presentació de l’equip i crèiem que no hi havia millor nom possible per aquest trofeu que el de Tito. Aprofitarem per presentar l’equip i el nou cos tècnic davant l’afició.

Ha parlat sobre la importància d’associar noms històrics com el de Tito amb el club. Hi ha una voluntat que aquesta mena de lligams tinguin continuïtat?

(D.S.) Sí, el trofeu tindrà continuïtat i es repetirà cada any. Pel que fa a altres projectes, quan vam entrar a la directiva ja vam dir que teníem la voluntat de vincular el club amb la ciutat i la comarca. Ens hem d’enorgullir de la història del Figueres i recordar-la.

Hi ha alguna proposta concreta per continuar amb aquesta vinculació amb la ciutat?

(D.S.) Nosaltres intentem, en qualsevol aspecte, nodrir l’associació amb la ciutat. Qualsevol cosa que puguem fer en aquest aspecte en l’àmbit esportiu, institucional o social la tindrem present, per petita que sigui. En l’àmbit esportiu n’hem parlat amb l’Hèctor: si estem indecisos entre dos jugadors, sempre intentem quedar-nos amb el que és de la zona o ha jugat al club. Un dels motius que ens fan estar més orgullosos per aquest any és que tenim, al primer equip, dos jugadors que acaben de fer el salt des del juvenil i un juvenil que estarà fent el salt.

Són ja uns quants partits de pretemporada. En arribar al càrrec va dir que buscaria un equip que fos protagonista amb pilota. Com està veient l’equip, de moment, en aquest sentit?

(Hèctor Simón) Bé, és molt aviat encara per fer balanç i a la pretemporada encara no ens juguem punts, però sí que de moment, en els quatre partits que hem jugat, s’està veient el que estem entrenant. Els jugadors estan concentrats en treballar bé dia a dia, cosa que he remarcat des del primer entrenament, i en crear una idea i una identitat que va agafada de la mà també del futbol base. Contra el Banyoles i l’Olot, en els últims dos partits, hem tingut moments de molt bon joc, i aquest és un dels nostres objectius. Tot això, és clar, sense deixar de banda que cada partit s’ha de competir al cent per cent i que representem a un club històric com la Unió.

Parlava sobre que hi ha una idea de club des del futbol base, a partir d’una metodologia comuna. Com afectarà el primer equip?

(H.S.) En Raül (Agné) i jo ens coneixem des de fa molts anys, tenim una manera molt similar de veure el futbol i de treballar i, per això, un dels objectius és que el futbol base i el primer equip puguin anar de bracet. Tenim futbolistes amateurs, però la idea és que s’entreni de manera professional a tots els nivells.

Dani Sala a la gespa de l'estadi de Vilatenim / Roger Illa

Entenc que la idea és que aquesta metodologia ajudi, a mitjà termini, que el primer equip tingui una majoria de jugadors provinents del futbol base.

(H.S.) És un dels objectius, sí. Per desgràcia, avui en dia, el tema econòmic no és fàcil a cap club, i una de les maneres de lluitar-hi és fent possible que el primer equip pugui tenir molts jugadors de la base. La idea és tenir paciència i aconseguir que els jugadors que pugen del juvenil ja parlin el mateix idioma futbolístic que els del primer equip.

Sobre el mercat de fitxatges, com us heu mogut i quins perfils heu buscat?

(H.S.) L’any passat vam arribar a la final del play-off i, per això, hem apostat perquè molts jugadors tinguessin continuïtat. Vaig poder veure molts partits de la temporada passada i crec que hi ha força futbolistes amb marge de millora. A banda, hem fitxat jugadors de la zona que crec que encaixen amb la meva idea de competir bé i de jugar amb l’estil que proposo. Hem fet un bon equip.

El cartell del Trofeu Tito Vilanova d'aquest dissabte vinent. / UEF

Està tancada la plantilla?

(H.S.) Sempre diem que, quan el mercat està obert, sempre hi ha alguna possibilitat. De moment, però, estem contents amb el que tenim i no tenim la idea de buscar res més.

Fa un any, en entrar a la presidència, parlava sobre la situació econòmica delicada del club. Un any després, com està?

(D.S.) Ens queda encara camí per recórrer, però hem fet bona feina. Ha estat un any dur de treball, i crec que s’està notant que ens hem anat posant al dia i hem establert les bases per començar a treballar. Estic molt content de tenir l’Hèctor i en Raül Agné en un projecte a mitjà termini, ja que ens dona temps per treballar amb menys urgència. Al Figueres aspirem a tot, és clar, però d’aquesta manera tenim més calma per treballar.

A la final del play-off de juny es va veure plena la graderia de Vilatenim. Què hauria de fer el club per engrescar els figuerencs, tot i saber que no està a les categories de, per exemple, els anys vuitanta o noranta?

(D.S.) El món del futbol ha canviat molt des de fa trenta anys. Tot i això, hem d’aconseguir que l’equip atregui aficionats a partir d’un joc vistós, que agradi. L’any passat no vam pujar, però la gent va marxar de Vilatenim satisfeta perquè l’equip ho havia donat tot. Estic segur que aquest any ens ho passarem molt bé.

Aquest antecedent de la final perduda us posa pressió per a la temporada?

(H.S.) Crec que és positiu que alguns jugadors ja hagin pogut experimentar el que és arribar tan lluny com la final de la promoció. Ara bé, comencem un projecte des de zero i estem intentant treballar dia a dia, centrant-nos en la idea i en el procés. És clar que volem retornar el Figueres on es mereix, que és almenys a Tercera Divisió, però tot el precedent de l’any passat ha de quedar al marge. La meva idea és que el jugador estigui pendent de competir, que sàpiga a què es juga, i després segur que els resultats arribaran.

Hèctor Simón a Vilatenim / Roger Illa

Parlant sobre la plantilla, teniu alguns juvenils en dinàmica. Com estan responent a les primeres setmanes de pretemporada?

(H.S.) A l’hora d’escollir li he fet cas al que em va aconsellar en Raül Agné i la veritat és que no s’ha equivocat. Jugadors com Sicka, Biel o Redondo estan tenint molts minuts i estan responent bé. Després el seu rol se l’hauran de guanyar ells, però jo soc un entrenador que busca que els joves siguin valents i no s’amaguin després de l’error.

I, per altra banda, jugadors més veterans com Ferrón, Albert Genís, Marc Bech, Moha... Què espera d’ells?

(H.S.) Fins ara estic molt satisfet amb el seu compromís. Espero que ajudin a la gent més jove i als nouvinguts a crear un sentiment de pertinença. Vull que construeixin un vestidor sa, on tothom lluiti per un mateix objectiu i tothom vagi plegat. A banda, dins del camp estan cridats a ser importants.

Per acabar, em podrien dir un desig que tinguin per aquesta temporada.

(D.S.) El meu desig és que la gent vingui al camp i s’ho passi bé. I, si la gent s’ho passa bé, voldrà dir que l’equip estarà tirant i que els resultats estaran responent.

(H.S.) El meu és que, si ara som cinc-cents o sis-cents al camp, gràcies al fet que els meus jugadors transmetin i gaudeixin, al final de temporada aquí siguem dues mil persones. Si aconseguim que la gent de Figueres s’animi i se senti identificada amb l’equip, l’objectiu final de l’ascens acabarà arribant.