Set medalles i dos campions d'Europa per a la selecció espanyola de Paraescalada

Aquest Campionat d'Europa, celebrat a la localitat suïssa de Villars entre el 24 i 25 d'agost, va ser la primera gran cita internacional després de l'anunci de la inclusió de la Paraescalada als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. L'equip espanyol, format per 11 esportistes i acompanyat pel seleccionador nacional Víctor Esteller i el tècnic Toni Curiel, va demostrar un rendiment excel·lent.

Les rondes classificatòries van començar el dia 24 amb excel·lents notícies per a l'equip espanyol, que va aconseguir la classificació de nou dels seus onze esportistes per a les finals. Diumenge, els finalistes es van enfrontar a unes condicions meteorològiques adverses que van retardar l'inici de la competició. No obstant això, aquest canvi de plans no va afectar la concentració de l'equip espanyol, que va acabar la jornada amb dos títols continentals per a Guille Pelegrín i Albert Guardia.

Aquests dos ors van ser acompanyats per tres subcampionats d'Europa, aconseguits per Javier Aguilar, Iván Muñoz i Marta Peche. A més, Iván Germán i Paula de la Calle van completar els podis amb dues medalles de bronze, sumant un total de set medalles per a Espanya en aquest Campionat d'Europa. A la categoria B2, Espanya va aconseguir el seu primer or gràcies a Guille Pelegrín (30+), que es va proclamar campió d'Europa, seguit pel seu company Javier Aguilar (21 & 2:06), que va obtenir la plata. El podi el va completar el paraescalador romanès Razvan Nedu (21 & 2:16).

A la categoria AL2 masculina, Albert Guardia va aconseguir la segona medalla d'or per a Espanya, situant-se al més alt de la classificació amb un 46+. L'italià David Kammerer (33+) va obtenir la plata, mentre que Iván Germán Pascual (33+) va sumar un bronze per a Espanya. A la categoria AU2 femenina, María Cabezas es va classificar per a la final i va estar a punt d'arribar al podi, acabant en quarta posició. La victòria en aquesta categoria va ser per a la francesa Solenne Piret. Ana María Gómez (8) i Concepción Aguilar (10) van completar la participació espanyola en aquesta categoria. A la categoria RP2 masculina, Iván Muñoz va estar a punt de sumar un altre or per a Espanya en una competició molt renyida, on el suís Xavier Rithner es va alçar amb l'or (41+), mentre que Muñoz va obtenir la plata amb una puntuació de 39. L'alemany Philipp Hroek (32) va aconseguir el bronze.

A la categoria RP1 femenina, Espanya va classificar les seves dues representants per a la final. Marta Peche (24+) va aconseguir la medalla de plata, quedant com a subcampiona d'Europa darrere de la belga Pavitra Vandenhoven (37+). La suïssa Sarah Longhi (21) va obtenir el bronze, i Andrea Sánchez (16) es va situar en quarta posició. Finalment, a la categoria AU3 femenina, Paula de la Calle va tancar la participació espanyola en aquest Europeu amb una medalla de bronze (28+). L'or va ser per a l'alemanya Rosalie Schaupert (55), mentre que l'eslovena Manca Smrekar (39+) es va emportar la plata.

Tots els resultats a: https://ifsc.results.info/#/event/1395/