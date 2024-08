Mor l'exfutbolista de Figueres, Barça Atlètic i Elx Miquel Sitjà

L'exfutbolista altempordanès Miquel Sitjà ha mort als 76 anys. Nascut a Sant Pere Pescador va destacar, de manera especial, amb l'Elx on va jugar 8 temporades entre Primera i Segona Divisió a la dècada dels anys setanta (232 partits i 47 gols). Anys més tard, Sijtà va ser ajudant de Jorge d'Alessandro al Figueres.

Format a la Unió. Miquel Sitjà va fer el salt al Condal, llavors filial del Barça, on va jugar quatre temporades (la darrera ja sota la denominació de Barça Atlètic).

Miquel Sitjà amb l'Elx. / Empordà

La temporada 1972/73, Sitjà fitxaria per un Elx que, encara al vell camp d'Altabix, lluitava per recuperar un lloc a Primera Divisió. Sitjà va respondre amb 10 gols i la temporada següent (72-73) en va fer 8 més que van ajudar l'Elx a ascendir a Primera. Sitjà va formar un trident ofensiu per al record amb Chiva i Malenchón. La seva manera de jugar, caracteritzada per un joc la potència i el físic va fer que fos un jugador molt estimat tant pels companys com per l'afició que el va batejar amb el sobrenom d'«El Romano», degut a la seva musculatura. Fins i tot els aficionats més veterans expliquen que els porters rivals acabaven dins la seva pròpia porteria quan lluitaven per una pilota aèria amb ell.