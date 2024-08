Norris venç als Països Baixos i retalla punts al campionat però McLaren desaprofita l’ocasió

Max Verstappen va fer tot el que estava en la seva mà. Però no hi havia més cotxe. El pilot local no va poder salvar els mobles a Zandvoort, com ha estat fent en les darreres curses, i Lando Norris va aconseguir retallar-li 18 punts al mundial en aconseguir una victòria còmoda, amb més de 20 segons d'avantatge i la volta ràpida. Ara bé, el pilot holandès va aconseguir el mal menor. Només un McLaren per davant, en un cap de setmana que semblava la perfecta ocasió perquè els Papaia aconseguissin un doblet.

Durant tot el cap de setmana, els de Woking estaven per davant dels Red Bull, però el color taronja de les grades no era per ells, sinó per al pilot que classificava en segona posició, Verstappen, a tres dècimes de Norris, el poleman. Però a l'holandès no li va tremolar la mà en aconseguir la primera posició a la primera corba, durant la sortida.

Estava gairebé escrit en el guió. En les tres curses que Norris ha sortit en la pole aquesta temporada, ha perdut la primera posició durant la primera volta. Però també estava escrit que el McLaren volava entre les dunes de la platja de Zandvoort, i després d'un primer intent frustrat, el britànic es va fer amb el lideratge a la volta 18, i a partir de llavors va començar a encadenar voltes ràpides fins a aconseguir un bon coixí pel pit stop, i allargar l'espai fins als vint segons al final de la cursa, amb volta ràpida al darrer gir inclosa.

El ferit heroi local, amb falta de grip, va controlar la sagnia de punts amb l'error d'Oscar Piastri a la sortida, que va permetre a George Russell interposar-se entre l'australià i el podi. El de McLaren va recórrer a la parada per mirar d'avançar-lo, i, en efecte, amb les gomes noves, va donar compte del Mercedes. Però als dos britànics se'ls havia escapat un factor en vermell. Charles Leclerc, des de la distància, havia parat a la volta 25, i aconseguia un doble undercut als dos esperats contendents pel podi.

Tot i això, la plaça del monegasc no semblava assegurada, d'acord amb el ritme que imprimien els McLaren. Però, com en l'inici, un cop Piastri va arribar al DRS del Ferrari, l'australià es desinflava i no aconseguia superar al cavallino rampante. Així, Leclerc, contra tot pronòstic, es va adjudicar al tercer esgraó del podi.

Carlos Sainz, per la seva banda, havia classificat en la desena posició, que es convertia en la novena, després de la desclassificació del Williams d'Alexander Albon després que no superés la prova tècnica posterior a la Q3. El madrileny escalava posicions fins a la setena, abans de l'aturada del seu company d'equip, i ja encarava Sergio Pérez. En poques voltes, el de Ferrari va avançar el Red Bull per atacar Russell, però en un gir d'estratègia, els dos Mercedes feien una parada extra que va acabar amb dues places perdudes pel més jove de les Silver Arrows, i amb la cinquena posició per Sainz.

Lewis Hamilton, que va tenir una classificació d'infern amb molt de trànsit a la Q2, sortia des de la dotzena plaça i no trigava a escalar fins a la vuitena. Però no va poder arribar més enllà, tot i que al heptacampió sí que li va servir el segon pit stop per apropar-se al seu company d'equip. Però els dos Mercedes van mantenir la posició per acabar P7 i P8.

Per darrere, Pierre Gasly, va protagonitzar una parada perillosa al box, en accelerar abans d'hora per sortir, fent saltar al mecànic que aguantava la roda davantera dreta, però que finalment va acabar sense cap ferit ni penalització. Fernando Alonso va travessar la meta just darrere per tancar els punts.

Nico Hülkenberg va atresorar l'onzena plaça per davant d'un grup de cotxes que van protagonitzar una lluita aferrissada durant la major part de la cursa. Seguint l'ordre en què van finalitzar el Gran Premi, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Albon i Esteban Ocon van oferir una de les imatges més espectaculars del cap de setmana, mentre doblaven a Kevin Magnussen. Els quatre pilots, en plena lluita per posició, es van arribar a posar gairebé en paral·lel mentre avançaven el danès a la recta principal.

El de Haas va acabar en la divuitena posició, per darrere de Logan Sargeant, que va protagonitzar un fort accident durant la tercera sessió lliure, on el cotxe va acabar en flames. Però el pilot en va sortir il·lès i l'equip va reconstruir el monoplaça, que va quedar també per davant de Yuki Tsunoda, que va travessar la meta amb el Visa Cash App RB en la dissetena posició. Les darreres posicions van ser per als dos F1 Stake Kick Sauber; Valtteri Bottas i Guanyu Zhou.

Queden 9 cites per acabar la temporada, i el mundial de Norris encara és possible tenint en compte el ritme dels Papaia, i els problemes de Red Bull. Però els de McLaren no poden cometre errors, i necessiten els dos cotxes per davant de l'actual líder si volen tenir l'oportunitat de fer alguna cosa. A més, és imprescindible que solucionin els problemes en la sortida, ja que al pròxim Gran Premi, un error a la sortida de Monza pot comportar la pèrdua de moltes places, i el circuit urbà de Bakú, que segueix el Temple de la Velocitat italià, tampoc és un lloc propens als avançaments.