Anna Junyer guanya l'Europeu de 3x3 a Viena amb la selecció espanyola

Nou èxit per a la figuerenca Anna Junyer amb la selecció espanyola femenina que s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Europa per segona vegada en la seva història de la modalitat de bàsquet 3x3 després de derrotar amb molta autoritat (11-19) a França en la final de la cita disputada a Viena. Junyer és la seleccionadora d'un combinat, plata fa poques setmanes als Jocs de París, on també hi ha més accent gironí amb les jugadores Sandra Ygueravide, de l'Uni Girona, MVP de la final, i Vega Gimeno, de l'equip de 3x3 del Bàsquet Girona; l'ajudant de Junyer, l'exjugadora de l'Uni Núria Martínez; i la fisioterapeuta Beti Orden, fins aquest estiu integrant de l'entitat gironina.

Espanya va dominar de principi a fi al seu rival per a conquerir el seu segon títol continental després de l'assolit el 2021 i que corona un sensacional estiu per a l'equip format per Sandra Ygueravide, Vega Gimeno, Juana Camilión i Gracia Alonso de Ermiño, plata fa unes setmanes en els Jocs Olímpics de París.

Hores abans, l'actual subcampiona olímpica va vèncer també amb contundència per 11-21 en les semifinals a Polònia. No obstant això, les espanyoles no van començar tan inspirades com en els quarts.

Els seus primers punts van ser d'Alonso de Ermiño i de Camilión, aquesta última també precisa en defensa amb un tap en els primers instants i que va permetre una petitíssima estirada en el marcador (3-5), fins que Gertchen va colar un doble llunyà i va empatar de nou el duel.

Va ser llavors quan Gimeno i Ygueravide van mostrar els seus galons d'experiència per a ampliar l'avantatge d'Espanya (7-11, 9-13). Malgrat un temps mort sol·licitat per Polònia, el conjunt espanyol es va escapar (9-17) després d'un tir lliure transformat per la mateixa Ygueravide. Encara que va haver-hi una tímida reacció polonesa, Gimeno des de la línia de tirs lliures va conservar les distàncies i fins i tot va segellar el triomf amb antelació, quan encara faltava 1.24 per esgotar-se en el rellotge.

Molta superioritat

Espanya no va donar opció a França en la final, a la qual va picar a punts dobles i davant la qual va desenvolupar el millor joc en una competició que ja havia estat bona amb independència del resultat en el partit decisiu.

Després d'unes hores de descans, la selecció femenina saltava a la pista per a mesurar-se a una França formada per Marie-Eve Paget, Camille Droguet, Noémie Brochant i Marie Michelle, i que no havia estat entre les millors en els seus Jocs.

I la diferència en la final per l'or es va notar perquè només va haver-hi igualtat a l'inici. Les franceses van aguantar fins que va aparèixer la tremenda inspiració de l'actual subcampiona olímpica, que va trencar la final en un vist i no vist.

Juana Camilión va signar dues jugades consecutives de dos punts, una d'elles de molta dificultat i sobre la botzina, per a passar del 5-5 al 5-9. El combinat francès no ho va saber contrarestar i un altre encert exterior i una cistella de Vega Gimeno van impulsar a Espanya, que fregava l'or (6-14). França no va poder reaccionar i les espanyoles no van tenir excessius problemes per a conquerir el títol.

Durant el camí, les espanyoles van deixar enrere a l'Azerbaidjan, Àustria, Ucraïna i Polònia per a acabar sumant el seu segon títol europeu, després del de París l'any 2021.