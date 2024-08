Mercat de F1: Alpine fitxa Jack Doohan per ocupar el seient d'Ocon

Jack Doohan, subcampió de F3 durant la temporada 2021, i actual pilot per Virtuosi Racing a F2, farà com Oliver Bearman la temporada que ve, i pujarà a la categoria reina, per Alpine. L'australià ocuparà el seient d'Esteban Ocon a l'equip francès, al costat de Pierre Gasly.

L'anunci arriba hores després que Ocon expliques a la premsa que el principal motiu pel qual abandonava Alpine. L'equip francès no escolta els seus pilots, segons assegurava l'excompany d'equip de Fernando Alonso. Per això, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, i el mateix Alonso haurien abandonat l'escuderia hereva Renault.

Amb els dubtes de si Alpine realment fa cas o no als seus pilots, una cosa és clara. Aquest cop, el pilot australià encara no ha publicat cap escrit que comenci amb 'sense el meu consentiment' i acabi amb la renúncia del seient com si va fer Oscar Piastri, que ja havia fitxat per McLaren el passat 2022.

Tot i l'anunci de Doohan, però, queden encara seients lliures per la temporada vinent. A Mercedes és on es podria afegir un altre pilot de la F2, Andrea Kimi Antonelli, que es preveu que provi el cotxe de Lewis Hamilton durant el Gran Premi de Monza.

A Visa Cash App RB, la renovació de Daniel Ricciardo encara no està confirmada, però és clar que l'australià no tornarà a primera línia, després que Red Bull hagi confirmat que Sergio Pérez es quedarà com a company de Max Verstappen. Ara bé, tampoc és clar si continuarà a RB, sobretot després que l'assessor de l'equip austríac, Helmut Marko, hagi reprès la seva afició per augmentar els dubtes sobre el futur d'ambdós equips.

Només arribar a Zandvoort, l'expilot va assegurar als mitjans que la intenció és que Liam Lawson estigui al voltant d'un dels cotxes de l'equip la temporada vinent. I és que així ho estipula el contracte del neozelandès, que en cas de no pilotar, o un RB o un Red Bull, quedarà alliberat per buscar qualsevol altre equip.

Lawson podria mirar cap al darrer seient lliure, el de F1 Stake Kick Sauber, o Audi en el futur, un dels seients que també estan més oberts a candidats. Valtteri Bottas o Guanyu Zhou encara han de renovar, però Hülkenberg ja atresora una de les places.

Zhou ja va explicar als mitjans i a l'equip que podria continuar com a pilot reserva dins l'estructura. Bottas, per la seva banda, encara no s'ha pronunciat sobre el seu futur, més enllà de penjar una fotografia a Instagram amb un Audi. Però també sonen els noms de Sebastian Vettel o Mick Schumacher per l'equip alemany.

En qualsevol cas, el pilot que pujarà al monoplaça durant la primera sessió de lliures als Països Baixos, és d'acadèmia Ferrari; Robert Schwartzman, el pilot rus-israelià campió de F3 la temporada 2019 i subcampió de la F2 el 2021, pilot reserva de l'escuderia de Maranello, i de moment, sembla que sense l'oportunitat de signar una temporada a F1.