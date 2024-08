Tintoreres organitza una travessa de "swimrun" des de Portbou fins a Llançà

El club de natació en aigües obertes Tintoreres de Llançà organitzarà, aquest diumenge vinent, una travessa de swimrun que recorrerà la costa des de Portbou fins a Llançà. Serà un recorregut de catorze quilòmetres que alternarà la natació amb el running i que, tal com explica el club, permetrà veure "racons per entrar i sortir de l'aigua que els participants mai s'havien pensat".

Seguint amb l'esperit del club, es tractarà d'una activitat no competitiva i oberta a tothom que tingui un nivell mínim i certa experiència en natació. Al llarg del recorregut hi haurà diversos punts d'avituallament, per tal que els esportistes puguin agafar forces.

El recorregut pel litoral des de Portbou fins a Llançà. / Tintoreres

Tintoreres posarà a disposició dels inscrits un bus que sortirà a les vuit del matí des de l'aparcament municipal de Llançà i anirà fins a Portbou, on començarà el trajecte. El preu d'inscripció és de quinze euros pels socis de Tintoreres i de vint euros per la resta de participants. Et pots registrar a través d'aquest enllaç.