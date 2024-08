Mor Paquito, entrenador del Figueres a Segona A

Ha mort amb 86 anys l'exfutbolista i entrenador Francisco García Gómez, Paquito, tal com ha confirmat el Valencia CF a les seves xarxes socials. Tot un rodamons del futbol espanyol, Paquito va passar per Figueres durant la temporada 1987-1988, en el segon any de la Unió a la Segona Divisió A.

L'asturià va seure durant un any sencer a la banqueta unionista i va obtenir un meritori setè lloc a la categoria de plata, amb el qual es va certificar la permanència. A més, l'equip altempordanès va arribar fins a setzens de final de la Copa del Rei. L'entrenador va dirigir un equip amb noms com Quim Ferrer, Pitu Duran, Pere Gratacós o Albert Valentín, entre d'altres. Paquito va deixar el càrrec el juny del 1988 i va ser rellevat per Jordi Gonzalvo.

A banda de la seva etapa a Figueres, l'asturià va ser nou cops internacional com a jugador i, com a entrenador, va passar pel Vila-real, el Gandia, l'Alzira, el Valladolid, el Castelló, el València, l'Hèrcules,el Cadis, Las Palmas, el Racing de Santander, el Rayo Vallecano i Osasuna. Va aconseguir tres ascensos.