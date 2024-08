Desapareix el CE Alt Empordà quatre anys després de la seva fundació

Desapareix el Club Esportiu Alt Empordà amb només quatre anys de vida. L'equip, nascut a Vilajuïga l'any 2020 i traslladat a Peralada per fer de filial del club xampanyer, no competirà la temporada vinent. Tot i que es va valorar l'opció de traslladar-se a Palau-saverdera, finalment s'ha optat per la renúncia de la plaça a Tercera Catalana. Entrenat des de la seva fundació per Manel Cabezos, feia tres temporades que el club competia en aquesta categoria, després de l'ascens obtingut en el primer any de vida del club.

El Peralada, per la seva banda, ja va anunciar el mes passat la creació d'un filial propi amb el nom de "CF Peralada B". L'equip competirà a Quarta Catalana, al grup 1, i serà entrenat per Carles Brugat.