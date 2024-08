L’últim tret de la Bala de l’Estartit

A punt de fer 39 anys, Jordi Xumetra es va fer un tip de rifar-se defenses la temporada passada amb l’Escala pels camp de Tercera RFEF. Nou gols i un grapat d’assistències va fer l’extrem baix-empordanès, que reconeix que «físicament» encara tirava per «una o dues temporades més». No serà així. S’han acabat les galopades clàssiques fins a la ratlla de fons -i més enllà de vegades- d’un Xumetra que diu prou. «Plego perquè ja no em sentia capaç de tornar a començar una pretemporada i perquè mentalment he acabat saturat». Penja les botes amb la consciència tranquil·la després d’un any on s’ha sentit «important, referent i protagonista» a l’Escala i amb gairebé 300 partits de professional entre Primera i Segona i dos centenars més entre Segona B, Segona i Tercera RFEF amb les samarretes de FE Figueres, Girona, Elx, Llevant -amb qui va debutar a Primera-, Saragossa, Olot, UE Costa Brava i L’Escala. «Llegenda del futbol gironí, jo? Uf, ostres per números potser sí, però mai m’han agradat els focus mediàtics ni el protagonisme...», diu modest com sempre. La Bala de l’Estartit, sobrenom que es va guanyar durant l’etapa a Montilivi (2006-10) s’apaga per dedicar-se a la gestió del negoci familiar, l’hotel Nereida de l’Estartit, i a entrenar els seus dos fills, de 12 i 10 anys, al Bosc de Tosca. Per fer-ho ha hagut de dir que «no» a l’oferta de renovació de l’Escala i a una altra del Torroella. «Els estic molt agraït, però no ho veia».

Xumetra celebra un gol contra el Vila-real B amb el Girona a Segona A (2008-09). / Aniol Resclosa

Aquell marrec sec i escanyolit que amb deu anys ja corria com un dimoni pels camps del Torroella i Peralada sense que ningú el pogués atrapar tenia un somni. S’emmirallava en Stoichkov, Romàrio, Ronaldo, Figo o Overmars, però ell, després de ser captat per la FE Figueres el que visualitzava no era arribar al Barça o a Primera. «Jo somiava debutar amb el primer equip del Figueres, que llavors era a Segona B, i pujar a Segona A. Ho veia com un sostre i un gran èxit per a qualsevol jugador d’aquí que no fos d’un gran planter», confessa. Mirant enrere, Xumetra no té cap més remei que rendir-se a l’evidència. «Ho he superat amb escreix i per això n’estic molt content i orgullós». L’estartitenc sí que va passar, ja de juvenil, pel planter del Barça primer i de l’Espanyol, al filial, després. A Can Barça va tenir l’oportunitat de coincidir amb un tal Leo Messi. «He de dir que ens enteníem força bé al camp (riu). Per mi és el millor de la història del futbol», assegura.

Xumetra va signar grans temporades en dues etapes a l'Olot (2017-2023). / UE Olot

Xumetra no va pujar mai a Segona A amb el Figueres, però sí que ho va fer amb el Girona (2008), després d’haver ascendit un any abans a Segona B. També té l’honor d’haver estat a la gespa de Montilivi, amb la samarreta del Saragossa això sí, en l’ascens del Girona a Primera (2017). «Me n’alegro moltíssim dels èxits del club. S’ha canviat l’estructura i tot va com una seda. Jugar la Champions i ser líders de Primera era impensable i ningú s’ho hauria cregut fa dotze anys», confessa. Tot i signar un gran llegat a Montilivi, va ser a Elx (2010-13) on va deixar més petja. «Tots els ascensos són bonics i omplen, però que 40.000 persones bolcades cantessin el meu nom va ser de pell de gallina. A Elx vaig viure-hi un dels millors anys esportivament i emocionalment».

Xumetra va jugar la temporada passada amb l'Escala a Tercera RFEF. / Lluís Ribera

Fent una mirada enrere, Xumetra no dubta a assenyalar Raül Agné com el «millor entrenador» que ha tingut. «És amb qui més vaig aprendre i entendre els conceptes del joc». El rival més complicat de superar per al gironí va ser el blaugrana Adriano Correia. «L’havia de defensar més jo a ell que pas ell a mi».