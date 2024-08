L'Adepaf anuncia les tres primeres incorporacions i una renovació de pes

El projecte del tècnic Juanjo Segura per un nou any de l'Adepaf a Copa vindrà acompanyat d'un bon nombre de canvis a la plantilla. El club, després de viure les baixes de fins a set jugadors, ja està acudint al mercat per tal de perfilar un nou equip per aquesta temporada vinent. El sènior masculí ha anunciat, durant aquesta setmana passada, els primers dos fitxatges i la promoció d’un jugador del júnior.

Els jugadors nouvinguts són Marc Vertut, jove aler de disset anys procedent de la base del Bàsquet Girona, i Pol Gifreu, també aler de vint-i-sis anys. Els acompanya un jove del planter, David Jiménez, que fa el salt al primer equip amb només divuit anys. Jiménez reforçarà la posició de base i culminarà així tota una vida al club figuerenc, on juga des de l'etapa d'Escoleta.

Paral·lelament, l'Adepaf ha anunciat també la renovació d'un jugador important per l'equip durant les darreres temporades, el pivot de vint-i-un anys Kingsley Chukwugozie. L'interior, que ocupa plaça d'extracomunitari, complirà així el seu quart any consecutiu a l'entitat.