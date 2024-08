El polonès Artur Grela renova per segon any amb el CER l’Escala

El CTT CER l’Escala continua movent peces de cara a un nou any a la Superdivisió i a la Copa d’Europa. El polonès Artur Grela és la darrera peça a renovar pel club i disputarà així la seva segona temporada consecutiva. Grela va guanyar vuit partits i en va perdre quatre la passada campanya.

D'aquesta manera, el palista de vint-i-quatre anys s'afegeix a les renovacions ja anunciades del mataroní Xavi Peral, de l'escalenc Iker González i del taiwanès Chi Wei Yeh, i al fitxatge del seu compatriota polonès Patryk Chojnowski. A l'espera d'algun possible moviment per tancar la plantilla, el CER ja té diverses peces a punt per afrontar un any històrc per a l'entitat, en el qual buscarà consolidar-se a la competició europea i a la zona alta de la Superdivisió masculina.