El vilabertranenc Pau Sala posa rumb a l’Oviedo de LEB Or

El base de Vilabertran Pau Sala ja té nou equip després de desvincular-se del Bàsquet Girona. El jugador de dinou anys ha firmat per l'Oviedo CB de LEB Or, la segona divisió espanyola. Tal com ha explicat el club asturià, Sala alternarà els entrenaments del primer equip amb la presència destacada a l'AD Universidad de Oviedo, l'equip que exerceix de filial. L'Universidad juga a Tercera FEB, dues categories per sota.

Pau Sala, format a les categories inferiors del Bàsquet Vilafant, va convertir-se en el primer jugador del planter del Bàsquet Girona en debutar a la Lliga ACB, la màxima categoria estatal. Sala va jugar, entre setembre i octubre de 2023, quatre partits contra el València, el Reial Madrid, el Gran Canaria i el Tenerife.