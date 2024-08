Cap de setmana de victòries pel Peralada, l’Escala i el Figueres

Els tres equips altempordanesos categoria més alta (el Peralada, l’Escala i el Figueres) continuen disputant els seus partits de pretemporada. Durant aquest cap de setmana els tres clubs han vençut i ho han fet, curiosament, amb el mateix resultat de 3 a 1.

L’Escala és, de moment, l’equip que més partits ha disputat. Els anxovers tan sols han perdut contra el Sant Andreu i, aquesta setmana, han guanyat contra el Juvenil A del Girona i contra l’AE Roses. Davant el planter gironí van anotar els gols Bilal Charreh i Martí Alonso -dos fitxatges que ja han vist porteria en diverses ocasions- i va tancar el marcador Vincent.

El club escalenc, seguint l’atapeït calendari de pretemporada per aquest mes d’agost, també va jugar contra el Roses el passat dijous. En el partit de Festa Major, que va servir d’estrena pel club rosinc aquesta pretemporada, els de Raúl Paje van guanyar per 1 a 2. Marc Padilla va avançar els visitants i Abel Ahmed va empatar pel Roses quan s’havien disputat pocs minuts de la segona meitat. Martí Alonso, un cop més, va decantar la balança per l’Escala al minut 85.

Per la seva banda, el Peralada va jugar al camp del Can Gibert gironí, club amb el qual manté un acord de col·laboració renovat recentment. Llorenç Busquets i Sergi Romero van ser els dos golejadors xampanyers i les seves dianes es van afegir a un gol en pròpia de l’equip local. El Peralada tornarà a jugar aquest dimarts contra el Banyoles, en un Torneig de l’Estany que també comptarà amb la presència del Figueres.

Protagonisme del planter

La Unió va guanyar al camp del Bescanó de Primera Catalana, també per 1 a 3. El juvenil Assane Diao "Sicka" va començar el partit de titular i ho va aprofitar, ja que va inaugurar el marcador al minut 35. És el segon partit consecutiu en què el jove davanter anota i compta amb protagonisme.

Pere Espuña també va marcar en el seu retorn a la Unió, just abans de la mitja part. La victòria la va completar Maha Konteh amb el seu tercer gol de la pretemporada. El punta fitxat de l’Escala està veient porteria amb facilitat, tot i que a Bescanó va començar com a suplent.