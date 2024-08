El futbolista Jordi Xumetra anuncia la seva retirada

El davanter de l'Estartit, Jordi Xumetra, ha anunciat la seva retirada del futbol els 38 anys. «La bala de l'Estartit» penja les botes després d'una llarga trajectòria futbolística a l'elit del futbol professional.

Xumetra es va formar a les categories inferiors del Barça, Figueres i l'Espanyol B, d'on va sortir per fitxar pel Girona la temporada 2006-07. El baix-empordanès va formar part de la plantilla que va aconseguir els dos ascensos consecutius, i va debutar a Segona Divisió amb el club banc-i-vermell.

La temporada 2010-11, Xumetra va fitxar per l'Elx, l'equip on es va consolidar i on va debutar a Primera. Poc després va fitxar pel Llevant, on va estar tres temporades a Primera. Amb el descens de l'equip valencià, Xumetra va anar a parar al Saragossa, però una greu lesió a la tíbia va impedir-li tenir continuïtat.

El gener del 2018, Xumetra va tornar a les comarques gironines per reforçar la UE Olot, on s'hi va estar tres temporades. Després d'una breu estada a la desapareguda UE Costa Brava (l'antiga UE Llagostera), Xumetra va tornar a l'equip garrotxí fins el 2023, quan va fitxar per l'Escala en el seu debut a 3a RFEF.