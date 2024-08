"Per nosaltres arribar a París ja era un èxit, no érem favorites per les medalles"

La figuerenca Anna Junyer Genover (1963) ha recorregut gairebé tots indrets que es poden somiar en una carrera dedicada al bàsquet. Amb un palmarès extens i un gran reconeixement arreu, aquella base es dedica des de fa anys a l'entrenament. Tot i ser internacional més d'un centenar de cops amb la selecció espanyola, com a jugadora no va poder disputar uns Jocs Olímpics. Ara, s'ha tret l'espina tot aconseguint una inesperada medalla de plata a París, exercint com a seleccionadora espanyola de bàsquet 3x3 femení.

Comencem pels inicis. Va iniciar-se amb el bàsquet 3x3 l'any 2011. Com va ser viure els fonaments d'aquest esport?

Jo estava a la Federació Espanyola, fent seguiment de jugadores. Amb l'aparició dels primers tornejos de 3x3, em van proposar que me n'encarregués. Coneixia a les jugadores i, com que era una cosa nova, van confiar en mi. En aquells moments no sabíem fins on arribaria l'esport.

Com va anar creixent el 3x3?

Nosaltres hem anat evolucionant al mateix ritme que ho ha fet l'esport. Al principi cada any hi havia modificacions en el reglament, la modalitat anava creixent i ens anàvem adaptant a la situació que hi havia, en funció del que creiem que podria funcionar més per tal d'intentar competir el millor possible.

A banda dels canvis més visibles (tres jugadors per equip, una sola cistella), quines són les diferències entre el bàsquet tradicional i el 3x3?

Els partits són de deu minuts, jugats a un ritme molt més alt i exigent. Cada equip té només dotze segons de possessió. La lectura del joc és molt important i el grup competitiu també. I mentalment, les jugadores han de tenir una capacitat important de resistència, bona lectura i competitivitat, de cara a afrontar les diferents situacions que poden donar-se durant un partit.

En el cas de la selecció espanyola que dirigeix, per quins perfils de jugadores ha acostumat a apostar?

Hem anat construint en funció de les jugadores de les quals hem disposat. Fa temps hi havia el perfil del pivot clàssic, que tenia gairebé tothom, però aquesta posició ha anat canviant cap a una figura més mòbil. Ara bé, nosaltres tampoc tenim les característiques que altres països potser sí que tindran. T'has d'adaptar al que tens i, també, intentar compensar les jugadores amb més experiència amb altres perfils que compensin les mancances que poden tenir. Al final, es tracta de crear l'equilibri per buscar un equip compensat i amb alt nivell competitiu, cosa que al final hem pogut aconseguir.

Em comentava el tema del ritme dels partits. En aquests Jocs, en bàsquet 3x3, s'ha vist la majoria dels partits igualats i resolts per un, dos o tres punts de diferència. Com a entrenadora, com gestiona la dinàmica emocional en un esport amb partits tan curts i anivellats?

El format d'aquests Jocs Olímpics, amb una fase de grups més àmplia que la d'altres competicions que hem disputat, t'obligava a jugar contra tothom i, per tant, a ser molt regulars i mantenir una alta capacitat competitiva. Ha estat la primera vegada que hem estat a uns Jocs, però teníem molt clar que ens havíem de mantenir a un nivell d'intensitat i de defensa molt elevat per després poder fer el nostre joc. Per això, hem hagut d'entrenar molt temps, i disputar també competicions prèvies, per tal d'arribar en el moment de forma que volíem.

Suposo que el fet que fes anys que algunes jugadores jugaven juntes ha ajudat, en un torneig curt.

Sí, però també és veritat que aquest fet es donava en moltes altres seleccions: Alemanya, Canadà, la Xina... És una modalitat en la qual és habitual que les jugadores passin molts anys jugant juntes o que ho facin amb petites variants, com és el nostre cas. En el nostre equip es generava molta química entre la Sandra (Ygueravide) i la Vega (Gimeno), també amb l'acompanyament de les altres dues jugadores menys veteranes que les han complementat molt bé, però és cert que aquest també era un punt fort per la gran majoria de les seleccions rivals.

Anna Junyer, al centre de la imatge, amb les quatre integrants de l'equip espanyol i la resta del cos tècnic. / FEB

El bàsquet 3x3, una variant que s'ha fet esport Anna Junyer es dedica al bàsquet 3x3 des d'abans que es disputés el primer Mundial d'aquesta modalitat, l'any 2012. Nascuda com una variant sovint relacionada a l'exhibició o a l'streetball (el bàsquet de carrer), el 3x3 ha anat creixent fins a sumar ja dues presències als Jocs Olímpics. Tot i continuar sent considerat un esport urbà, ha aconseguit comptar amb tot el suport de la FIBA i, en certa manera, independitzar-se del seu germà gran. Tot i que els jugadors i jugadores professionals d'aquesta modalitat provenen del bàsquet tradicional, en passar al 3x3 s'han d'adaptar a unes normes ben diferents. Els equips estan formats per tres jugadors de camp i un suplent, i es poden fer canvis amb la pilota aturada. Els partits duren deu minuts i en una sola cistella, en un camp una mica més petit que mitja pista de bàsquet 5x5. La puntuació també varia: el triple val dos punts i les cistelles regulars i els tirs lliures, només un. Si la variant tradicional és una batalla de llarga duració, el 3x3 és un xoc frenètic, una cursa entre dos equips que es reparteixen un cop i un altre la possessió -de, com a màxim, dotze segons cadascuna- i que pugnen per arribar primer als vint-i-un punts o per esgotar els deu minuts amb aventatge. En cas d'acabar en empat, una petita pausa i a tornar-hi amb la pròrroga. Un format de mort sobtada on guanya l'equip que aconsegueix vèncer per dos punts de diferència. El 3x3 està guanyant notorietat també a Catalunya, on la Federació Catalana de Bàsquet organitza diversos circuits per a diferents edats. La FIBA, mentrestant, treballa per continuar popularitzant la modalitat, que ja té la presència assegurada pels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.

Vau passar directament a semifinals després d'un quàdruple empat a la fase de grups. En un torneig així i amb aquest format, també suma tenir els petits detalls a favor.

Sí, es va donar una situació que no s'havia produït mai i tots estàvem a l'espera del que passaria. Vam avançar a semifinals perquè nosaltres i els Estats Units érem els equips amb més victòries entre els països empatats i, en el basket-average, nosaltres estàvem per davant seu. És tenir sort, sí, però crec que ens l'havíem buscat. Es va fer un torneig molt seriós en el qual, a excepció del primer partit de fase de grups, vam competir sempre molt bé.

Arribeu a París in extremis, gràcies a una cistella inversemblant d'esquena. No partíeu, imagino, com a favorites a medalla.

No, en principi no. Per nosaltres arribar a París ja era un èxit, el nostre objectiu d'inici era no quedar eliminades a fase de grups i poder jugar el play-in. La medalla? Es pot somiar sempre, però pensàvem que era molt difícil. Tot estava molt obert, tothom podia guanyar o perdre contra tothom, però nosaltres no estàvem entre els equips que, a priori, lluitàvem per les medalles.

A les semifinals us torneu a trobar els Estats Units, contra qui havíeu perdut el primer partit de manera clara. Com planteja el partit, tenint en compte aquest fet?

Teníem el coneixement de què ens podia fer més mal del seu joc i vam fer molta feina de vídeo per revisar aquests aspectes. Va ajudar molt el fet d'arribar amb molta més confiança i creure que podíem. No vam anar al cara a cara amb elles, perquè físicament érem inferiors; vam optar per posar-los les coses difícils en l'àmbit defensiu, per fer que no juguessin còmodes, i vam buscar la manera que el nostre atac les pogués sorprendre. Les jugadores s'ho van creure i ho van lluitar des de l'inici del partit fins al final.

Un cop sou a la final, amb medalla assegurada, caieu per la mínima contra Alemanya i fregueu l'or.

En aquell moment, veus que tens la victòria a tocar i et fa ràbia. Ara bé, contra els Estats Units, per exemple, es va donar la situació contrària: estàvem per sota i vam ser nosaltres les que vam donar la volta al partit a les acaballes. També és veritat que Alemanya va ser el país que va fer el torneig més sòlid. Fa pena i ràbia, però no ens podem queixar del que vam aconseguir.

Anna Junyer, al centre, amb la resta de l'equip a París. / Cedida

Entre totes les derrotes que es poden tenir en l'esport, la millor deu ser la d'una final olímpica, amb una plata assegurada.

Si no tens l'expectativa de l'or, amb tota la pressió que això comporta... sí. La ràbia ens va passar molt més ràpid que en altres derrotes.

Sobre el futur del bàsquet 3x3, ja confirmat per Los Angeles 2028... cap a on va l'esport, i com es veu de cara afrontar uns nous Jocs Olímpics com a entrenadora?

Aquests Jocs han donat una visibilitat a l'esport molt més gran que els de Tòquio, afectats per la pandèmia. Ara tenim un reconeixement social que mai havíem tingut, hem interessat a molta gent nova. S'ha de veure com planteja la FIBA (Federació Internacional de Bàsquet) el futur del 3x3 i, a llarg termini, els Jocs de 2028. Jo, a títol personal, faig com sempre: vaig al dia a dia, alterno aquesta modalitat amb altres aspectes com el bàsquet de formació i més endavant ja prendré una decisió sobre el que faré. I treballaré en funció d'això.