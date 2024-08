L'escultura del Petit Príncep de l'Escala apareix vestida amb una samarreta del Girona

Tothom que aquest dilluns al matí ha sortit a passejar o banyar-se a la platja de Riells de l'Escala ha quedat sorprès, i és que s'ha trobat amb quelcom inusual: la popular escultura del Petit Príncep s'ha despertat amb una nova vestimenta. I no una de qualsevol... La que és una de les icones del municipi altempordanès ha aparegut guarnida amb la samarreta del Girona FC. Al dorsal, apareix el nom de "L'Escala" amb el número 12.

El Petit Príncep de l'Escala està situat a la platja de Riells. / DDG

Aquesta, però, no ha estat l'única escultura de les comarques gironines que ha aparegut aquest dilluns amb una samarreta del Girona posada. L'Ava Gardner de Tossa de Mar o el monument dels defensors de Girona de la plaça Independència de la ciutat també han despertat guarnides amb la samarreta del club blanc-i-vermell amb el número 12 al dorsal. Si bé en un primer moment es desconeixia qui era l'autor d'aquest acció, el Girona FC ja ha publicat a les seves xarxes socials un vídeo amb la campanya promocional.

La samarreta 2024-2025 del Girona FC inclou franges horitzontals en forma d'aigües en moviment que representen, com a l'escut, els rius de la ciutat. Aquesta equipació, que s'està venent a molt bon ritme abans de començar la competició oficial, serà històrica, per molts motius. Sobretot pel fet que serà la primera que el Girona passejarà per Europa. Concretament, la de l'estrena a la Lliga de Campions, on s'hi ha classificat per primer cop després d'una temporada extraordinària.